Ученые: Сардины помогут предотвратить сахарный диабет

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Ученые установили, что употребление сардин два раза в неделю помогает предотвратить развитие сахарного диабета, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых недугов.По словам специалистов, жирная рыба является богатым источником жирных кислот, уменьшающих уровень холестерина и кровяного давления. Вот почему препараты с омега-3 назначают для восстановления эластичности сосудов.В исследовании приняли участие 152 пациента с преддиабетом. В течение года они питались согласно специально разработанной программе для профилактики их состояния здоровья. Добровольцев разделили на две группы: они придерживались одной диеты, но в рационе некоторых было 200 граммов сардин каждую неделю. Волонтеры должны были употреблять рыбу с костями и кожей, поскольку в них находится много кальция и витамина D.Спустя год у 22% участников развился диабет. А вот среди тех, кто употреблял сардины, только 8% остались уязвимы к заболеванию."Сардины не только доступны по цене и встречаются во многих магазинах, но и безопасны. Они помогают предотвратить развитие диабета 2 типа. Это огромное научное открытие. Сардины легко рекомендовать во время медицинских осмотров, и она широко принята населением",— объяснила автор исследования Диана Диас-Риццоло.