Некоторые популярные продукты питания могут провоцировать инсульт и тромбоз

Систематическое употребление некоторых популярных продуктов питания может провоцировать развитие серьезных недугов. В ряде случаев потенциально опасные продукты могут стать причиной тромбоза или инсульта.На первом месте в списке популярных и опасных для здоровья продуктов питания — красное мясо. Его, как показали многочисленные исследования, проведенные зарубежными специалистами, не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю. Лучше — еще реже. Следует помнить, что человеческому организму достаточно ста пятидесяти граммов красного мяса, употребленных за один раз.Если употреблять красное мясо в больших объемах, то могут возникать разные нарушения метаболизма, которые приводят, в частности, к образованию атеросклеротических бляшек. Последние могут становиться факторами развития болезней сердечно-сосудистой системы, способных вызывать инфаркты и инсульты.Среди продуктов, которые могут вызвать тромбоз, можно выделить яйца и сыр. Медики говорят, что не стоит увлекаться ими слишком сильно, так как тромбоз может быть смертельно опасной проблемой. Эксперты рекомендуют добавлять в свой рацион продукты, помогающие организму избавляться от так называемого "плохого" холестерина. Это орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок, а также целый ряд других полезных продуктов.