5 ошибок убежденных веганов
Не надо путать веганов и вегетарианцев. Очень многие люди, решающие отказаться от пищи животного происхождения, не понимают разницы между веганами и вегетарианцами. Вегетарианцы - это люди, которые не едят продукты, полученные от убийств животных, но вполне приемлют пищу, являющуюся побочным продуктом. К ней относят молоко, а также молочные продукты вроде сыра и йогурта. С другой стороны, веганы отказываются от любых продуктов питания животного происхождения, включая и побочные.
Нехватка калорий. В рацион веганов и вегетарианцев входят блюда с меньшим количеством калорий, чем у любителей мяса. Поэтому в первом случае бывает труднее удовлетворять потребности в калорийности. А калории - это основной источник энергии для организма, и крайне важно не допускать их дефицита, как и избытка. Вот почему веганы и вегетарианцы должны следить за тем, достаточно ли калорийным является их питание.
Нехватка воды. Веганы и вегетарианцы активно налегают на клетчатку, и им крайне важно пить много воды. Это помогает клетчатке легко перевариваться, избавляя от газов, вздутия и запоров. Употребление пищевых волокон важно вообще для всех, но у некоторых людей они перевариваются с большим трудом, и вот для чего нужна вода.
Игнорирование опасности дефицита питательных веществ. Диетологи рекомендуют грамотную комбинацию мясной и растительной пищи для адекватного получения всех необходимых человеку питательных веществ. Но вегетарианцы и веганы мяса не едят, а значит, им нужно уделять особое внимание получению витаминов D, В12, железа, жирных кислот Омега-3 и йода. Обязательно включайте в свой рацион побольше пищи растительного происхождения с этими питательными веществами, либо употребляйте их в виде пищевых добавок.
Веганство не равно здоровью. Многие люди считают, что все без исключения веганские и вегетарианские продукты автоматически более полезны, чем мясные. Да, миндальное молоко полезно, но не более, чем коровье. А некоторые заменители мяса могут быть даже вредными для здоровья, поскольку содержат много калорий, но меньше ключевых питательных веществ. Следите за теми продуктами, которые наполняют ваш рацион.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий