Эксперт предупредила об опасности минеральной воды

Минеральная вода в больших количествах может представлять опасность из-за содержащихся в ней растворенных солей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход.

По словам эксперта, ежедневно употребляя только минералку, человек рискует спровоцировать нарушение водно-солевого обмена в организме. Поначалу это чревато отеками, а в дальнейшем песком и камнями в почках.

Детям и взрослым рекомендуется выпивать в день около 200 миллилитров минеральной воды, обогащенной магнием, так как в обычной питьевой воде этого минерала содержится недостаточно.
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