В каких случаях опасен горячий чай и другие горячие напитки?

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Горячие напитки отнюдь не безопасны, поскольку их употребление может стать причиной повреждения слизистой оболочки микроожогом.В интервью врача гастроэнтеролога Ирины Бережной прозвучали пояснения по поводу того, в каких случаях может быть опасен горячий чай и другие горячие напитки. Например, к таковым относятся случаи, когда температура потребляемого человеком питья превышает определенный порог. Говоря об этом, Бережная уточнила, что«температура жидкости не должна превышать 37 градусов».Еще один случай – привычка запивать горячим напитком жирную пищу. Врач пояснила,«если жирные продукты запивать горячим чаем, большое количества жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие».Также опасно для здоровья сочетание горячих напитков и спиртного, особенно крепкого алкоголя. В первую очередь не следует смешивать с алкоголем чай, подчеркнула эксперт. «Коктейль» горячего со спиртным не только повышает вероятность ожога слизистой ткани ротовой полости, горла, органов пищеварительного тракта, но также интенсифицирует всасывание алкоголя. В таком случае«идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему, на органы выделения и, прежде всего, на печень».Помимо того, добавила эксперт, компоненты чая (танины) могут влиять на то, что организм усвоит больше токсичных элементов при расщеплении алкоголя.