Ученые создали новую вакцину против аллергической астмы

Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции, Институт Пастера и компания NEOVACS разработали вакцину, которая может вызывать долгосрочную защиту от аллергической астмы, уменьшая тяжесть ее симптомов и, следовательно, значительно улучшая качество жизни пациентов.Аллергическая астма характеризуется воспалением бронхов и дискомфортом, вызванным вдыханием аллергенов. Воздействие аллергенов приводит к выработке в дыхательных путях антител (IgE) и цитокинов 2 типа (IL-4 и IL-13). Это вызывает каскад реакций, приводящих к гиперчувствительности дыхательных путей, гипервыработке слизи и эозинофилии (когда в дыхательных путях содержится слишком много эозинофилов, типа лейкоцитов).Ингаляционные кортикостероиды - золотой стандарт борьбы с астмой. Однако в случае тяжелой формы астмы этого лечения недостаточно. Необходимо использование терапевтических моноклональных антител, нацеленных на IgE или пути IL-4 и IL-13. Но они дорогие и требуют длительного или даже пожизненного инъекционного лечения.Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали конъюгированную вакцину, названную киноидом, путем связывания рекомбинантных цитокинов IL-4 и IL-13 с белком-носителем CRM197 (непатогенная мутированная форма дифтерийного токсина, используемая во многих конъюгированных вакцинах).Эксперименты на животных моделях показывают: вакцина вызывает устойчивую выработку антител, специфически направленных против IL-4 и IL-13. Через шесть недель после первой инъекции конъюгированной вакцины у 90% мышей наблюдались высокие уровни антител. Спустя года после первичной иммунизации 60% из них все еще имели антитела, способные нейтрализовать активность IL-4 и IL-13.Исследователи также изучили влияние вакцины на симптомы астмы. Вакцина смогла значительно снизить уровень IgE, показатели эозинофилии, уменьшить выработку слизи и гиперчувствительность дыхательных путей (аллергенами выступали пылевые клещи). Побочных эффектов у животных не наблюдалось. По мнению ученых, их вакцина может быть и профилактическим, и терапевтическим средством.