Инсульт головного мозга: как вовремя оказать помощь и спасти жизнь человеку

30 до 40% пациентов умирают в первый месяц после приступа.Инсульт является опасным осложнением гипертонической болезни. Каждый год в Украине регистрируется до 100 тысяч инсультов, но это официальные данные. На самом деле эта цифра может быть около 150 тысяч. Статистика говорит, что от 30 до 40% пациентов умирают в первый месяц после приступа.Инсульт относится к таким заболеваниям, которые можно предупредить. Бывает, что человек жалуется на плохое самочувствие или головокружение, которое возникло в результате неприятных жизненных ситуаций. Так порой случается в жизни многих людей. Но бывают предвестники заболевания, когда головная боль и другие симптомы наступают без видимых причин.По каким признакам можно понять, что у человека произошел приступ нарушения мозгового кровообращения (транзиторная атака)?Признаки инсульта:нарушение чувствительности в конечностях;головокружение;появление слабости в конечностях (особенно тревожно, когда только с одной стороны);нарушение речи;человек не понимает, что ему говорят;нарушение зрения (двоение в глазах);сильная головная боль;тошнота;рвота (не приносящая облегчения, как это бывает при желудочно-кишечных проблемах).Подтвердить подозрение о развитии инсульта помогут признаки:Попросите пациента высунуть язык. При инсульте он отклонится в сторону.Проведение пальценосовой пробы. По очереди нужно дотронуться до носа пальцами то одной, то другой руки. При инсульте он не сможет провести эту пробу. Кроме того, одна рука обычно бывает слабее другой.Повторение фразы. Пациент не может членораздельно повторить простую фразу. Речь становится нечеткой, а углы рта несимметричными.При таком развитии событий нужно обратиться за скорой медицинской помощью.Помощь при подозрении на инсульт:В ожидании медицинской помощи пациента нужно положить, подложив под голову небольшую подушку или валик;помогать нужно крайне осторожно, избегая резких движений головы;необходимо облегчить дыхание человека, удалив изо рта съемные протезы или посторонние предметы;в случае слюнотечения повернуть голову в сторону;в помещении должен быть доступ чистого воздуха.При инсульте есть правило «золотого часа?»?. Это принцип при оказании помощи пациенту. От того, насколько быстро приходит помощь, зависит дальнейший прогноз заболевания и напрямую влияет на появление осложнений.В сосудистых отделениях в первую очередь проводится медикаментозное лечение с применением современных лекарственных препаратов.В более сложных ситуациях лечащий врач может направить пациента на хирургическое вмешательство.Профилактика инсульта:В первую очередь необходим контроль за артериальным давлением. Если оно составляет 140/90, то нужно обратиться к семейному врачу.Врач назначит ряд необходимых исследований, таких как электрокардиограмма, УЗИ сердца и сосудов. Кроме того, необходим контроль за уровнем холестерина и сахара в крови, весом.Полезно наладить качественное, богатое витаминами и микроэлементами питание, начать регулярные тренировки. Отрегулировать режим сна и бодрствования.Наличие вредных привычек и частые стрессы увеличивают риск инсульта.Регулярные профилактические осмотры и назначенная врачом терапия позволят держать развитие патологии под контролем.