Врач перечислила россиянам способы пережить жару

Кандидат медицинских наук, педиатр Ирина Добрецова перечислила россиянам способы пережить жару. Она рассказала «Звезде», что для людей, которые страдают от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, такая погода может стать настоящим испытанием.Врач посоветовала людям, которые недавно пережили такие проблемы или сейчас страдают от них, поберечься в особенно жаркие часы: с 12:00 до 16:00.«Нужно исключить свое пребывание на солнце. С собой обязательно должна быть бутылочка с водой. Если вы почувствовали, что колит где-то, болит где-то, присядьте и попросите помощи у кого-то, у прохожих, чтобы, например, позвонили вашему врачу или вызвали скорую. Ни в коем случае нельзя продолжать действия, которые вы выполняли»— сказала специалист.Доктор предупредила, что ни в коем случае не стоит пить спиртное, нужно есть побольше фруктов и овощей. Пожилым людям Добрецова посоветовала отказаться от похода по магазинам и поездок в душном транспорте. Кроме того, медик дала рекомендации насчет одежды в жаркую погоду: она должна быть свободной и легкой. Чтобы спастись от жары, можно также принимать по утрам и вечерам прохладный душ, заключила врач.