Как повысить низкий гемоглобин при железодефицитной анемии?
Известно, что доставка к тканям кислорода осуществляется посредством кровяных клеток – эритроцитов, благодаря наличию в их составе белка (гемоглобина), способствующего прикреплению кислородных молекул. Если в крови наблюдается низкий уровень эритроцитов либо гемоглобина – можно говорить об анемии. Такое состояние может возникнуть в результате нехватки других питательных веществ, к примеру фолиевой кислоты либо витамина B12, но именно железодефицитная анемия является наиболее распространенной.
Причины анемии
Все факторы, способствующие развитию анемии, делятся на три группы:
1. Несбалансированное питание, когда в рационе отсутствует мясо, рыба и печень. Переход на вегетарианскую систему питания существенно повышает риск развития ЖДА.
2. Хронические заболевания желудка либо 12-перстной кишки, провоцирующие внутренние кровотечения.
3. Беременность и период лактации. Именно женщины чаще страдают от потери железа, и им следует насторожиться, если нарушается менструальный цикл или месячные становятся обильными. Также следует планировать беременность и обязательно обследоваться, чтобы исключить любые риски для плода.
Для установки точной причины анемии нужно сдать развернутый анализ крови. Это позволит не только установить наличие анемии, но и разобраться в причине ее появления. А лучше пройти полное обследование, включающее фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, рентген легких, анализ кала на скрытую кровь. Женщинам нужно регулярно проходить осмотры у гинеколога, а мужчинам – у уролога.
Основные признаки анемии
К таким признакам относятся:
слабость;
быстрая утомляемость;
головокружение и/или головная боль;
сонливость;
раздражительность, нервозность;
одышка даже при малой физической нагрузке;
бледность кожного покрова и слизистых оболочек;
субфебрильная температура.
При возникновении таких симптомов люди часто не придают значения своему состоянию, поскольку списывают все на тяжелую работу либо плохую погоду. Из-за этого можно упустить время и анемия начнет прогрессировать. Если заболевание развивается медленно, организм может приспособиться к изменениям, но даже если при хорошем самочувствии вы заметили, что кожа стала сухой, ногти и волосы ломкими, а вокруг рта появились трещины – это повод обратиться к специалисту. Особенно следует насторожиться, если вы стали иначе реагировать на запахи и вкусовые качества тех или иных продуктов, к примеру, вам нравится запах краски или у вас возникает желание съесть мел.
Лечение
При ЖДА обязателен прием препаратов железа, но для начала нужно установить точную причину возникновения проблемы. На счет препаратов врачи обычно назначают таблетки с высоким содержанием железа. Прием витаминных комплексов является малоэффективным, поскольку в их составе недостаточно железа.
Касательно питания при анемии рекомендуется больше употреблять:
красного мяса;
рыбы жирных сортов;
печени;
продуктов, обогащенных витамином C;
свежих листовых овощей – латука, щавеля, капусты, шпината;
бобовых – чечевицы, гороха;
ферментированного хлеба и зерновых.
То, насколько хорошо организмом усваиваются продукты, содержащие железо, зависит от способа их приготовления. К примеру, если по утрам выпивать стакан апельсинового сока и съедать немного ферментированных хлопьев, то организм сможет усвоить больше железа. Также свежая капуста является отличным источником железа, а при варке или жарке ее свойства снижаются. Со шпинатом дела обстоят иначе, при его варке он на 55% лучше усваивается организмом.
Заботьтесь о себе, обращайте внимание на любые изменения состояния и при необходимости обращайтесь за помощью к врачу, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем
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