Как повысить низкий гемоглобин при железодефицитной анемии?

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Железодефицитная анемия (ЖДА) – серьезное и распространенное состояние, которым страдают мужчины, женщины и дети. Дефицит железа ухудшает функции мозга, ослабляет иммунитет, снижает работоспособность. О том, как распознать это состояние и как бороться с проблемой мы расскажем в этой статье.Известно, что доставка к тканям кислорода осуществляется посредством кровяных клеток – эритроцитов, благодаря наличию в их составе белка (гемоглобина), способствующего прикреплению кислородных молекул. Если в крови наблюдается низкий уровень эритроцитов либо гемоглобина – можно говорить об анемии. Такое состояние может возникнуть в результате нехватки других питательных веществ, к примеру фолиевой кислоты либо витамина B12, но именно железодефицитная анемия является наиболее распространенной.Причины анемииВсе факторы, способствующие развитию анемии, делятся на три группы:1. Несбалансированное питание, когда в рационе отсутствует мясо, рыба и печень. Переход на вегетарианскую систему питания существенно повышает риск развития ЖДА.2. Хронические заболевания желудка либо 12-перстной кишки, провоцирующие внутренние кровотечения.3. Беременность и период лактации. Именно женщины чаще страдают от потери железа, и им следует насторожиться, если нарушается менструальный цикл или месячные становятся обильными. Также следует планировать беременность и обязательно обследоваться, чтобы исключить любые риски для плода.Для установки точной причины анемии нужно сдать развернутый анализ крови. Это позволит не только установить наличие анемии, но и разобраться в причине ее появления. А лучше пройти полное обследование, включающее фиброгастроскопию, фиброколоноскопию, рентген легких, анализ кала на скрытую кровь. Женщинам нужно регулярно проходить осмотры у гинеколога, а мужчинам – у уролога.Основные признаки анемииК таким признакам относятся:слабость;быстрая утомляемость;головокружение и/или головная боль;сонливость;раздражительность, нервозность;одышка даже при малой физической нагрузке;бледность кожного покрова и слизистых оболочек;субфебрильная температура.При возникновении таких симптомов люди часто не придают значения своему состоянию, поскольку списывают все на тяжелую работу либо плохую погоду. Из-за этого можно упустить время и анемия начнет прогрессировать. Если заболевание развивается медленно, организм может приспособиться к изменениям, но даже если при хорошем самочувствии вы заметили, что кожа стала сухой, ногти и волосы ломкими, а вокруг рта появились трещины – это повод обратиться к специалисту. Особенно следует насторожиться, если вы стали иначе реагировать на запахи и вкусовые качества тех или иных продуктов, к примеру, вам нравится запах краски или у вас возникает желание съесть мел.ЛечениеПри ЖДА обязателен прием препаратов железа, но для начала нужно установить точную причину возникновения проблемы. На счет препаратов врачи обычно назначают таблетки с высоким содержанием железа. Прием витаминных комплексов является малоэффективным, поскольку в их составе недостаточно железа.Касательно питания при анемии рекомендуется больше употреблять:красного мяса;рыбы жирных сортов;печени;продуктов, обогащенных витамином C;свежих листовых овощей – латука, щавеля, капусты, шпината;бобовых – чечевицы, гороха;ферментированного хлеба и зерновых.То, насколько хорошо организмом усваиваются продукты, содержащие железо, зависит от способа их приготовления. К примеру, если по утрам выпивать стакан апельсинового сока и съедать немного ферментированных хлопьев, то организм сможет усвоить больше железа. Также свежая капуста является отличным источником железа, а при варке или жарке ее свойства снижаются. Со шпинатом дела обстоят иначе, при его варке он на 55% лучше усваивается организмом.Заботьтесь о себе, обращайте внимание на любые изменения состояния и при необходимости обращайтесь за помощью к врачу, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем