Кардиолог Шугушев рассказал о влиянии кофе на повышение давления

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Кофе может способствовать повышению давления, но до известных пределов, говорит кардиолог.В интервью ученого кардиолога, профессора Заурбека Шугушева прозвучало мнение о том, что«кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе».Рассказывая о влиянии кофе на повышение кровяного давления, Шугушев уточнил, что рост показателей АД может составлять максимум 20 мм. рт. ст. Кардиолог пояснил, почему не следует опасаться данного эффекта. Помимо того, что он быстро проходит, следует учесть то, что прием кофе сокращает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми патологиями. Профессор Шугушев добавил, что«люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет».В то же время кардиолог отметил, что полезным считается свежемолотый, а не растворимый кофе. Вдобавок важно пить его в количестве, не превышающем трех чашек в день. Избыток кофеина может провоцировать нежелательные процессы, особенно в условиях жаркой погоды.