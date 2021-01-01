Жаркое время года опасно для сердечно-сосудистой системы

Несмотря на то, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями наибольшую опасность представляют критически низкие температуры воздуха, жаркая погода, в том числе, может спровоцировать развитие серьезных осложнений и усугубить течение хронических патологий.Комментирует Екатерина Руденко, врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России: "В группе риска находятся пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией и атеросклерозом. В летний период чаще всего диагностируются инфаркты миокарда, внезапные остановки сердца, гипертонические кризы и прочие осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с особенностями работы сердца во время жары.Повышенный риск у пожилых людей и кардиологических пациентов обусловлен целым рядом причин. Механизмы, за счет которых наше тело адаптируется к жаре, требуют более тяжелой работы со стороны сердечно-сосудистой системы. И это увеличение нагрузки может оказаться чрезмерным для людей с сердечной недостаточностью, с различными формами ишемической болезни сердца и даже для абсолютно здоровых лиц.Повышенная температура воздуха может вызывать рост артериального давления. При резких колебаниях артериального давления повышается риск развития инсульта, инфаркта и усугубления сердечной недостаточности. Кроме того, жаркая погода провоцирует усиление потоотделения, а, значит, потерю жидкости. При обезвоживании организма увеличивается вероятность тромбообразования, так как из-за недостатка воды изменяется гемодинамика, повышается вязкость крови, нарушается питание тканей и органов.Помимо этого, избыточное выделение пота, может оказывать отрицательное воздействие на сердечный ритм, потому что вместе с водой из организма выводятся электролиты, необходимые для нормальной работы сердечной мышцы. Опасна и резкая смена температуры окружающей среды. Когда человек попадает с улицы в помещение с работающим кондиционером, внезапный поток холодного воздуха может вызвать спазм сердечных (коронарных) сосудов. Разница температуры воздуха на улице и в помещении с работающим кондиционером должна быть не более 7-10°С".