Семь способов сформировать здоровые пищевые привычки

Стоит только начать.Вместо того, чтоб изводить себя и свое тело диетами, срываться и корить себя, лучше привить полезные пищевые привычки, чтоб правильное питание вошло в твой образ жизни, а не с боем проникало на кухню перед летним сезоном. Мы расскажем, какие пищевые привычки для здоровья и правильного похудения стоит ввести в свою жизнь.Пей достаточно водыЭто самый популярный совет и одна из самых важных привычек, которую следует ввести в свою жизнь уже сегодня. Нашt телj примерно на 60% состоят из жидкости, поэтому важно, чтобы мы оставались гидратированными, что помогает усвоению питательных веществ. Вода восстанавливает водный баланс и заряжает энергией на весь день. Также она помогает унять чувство ложного голода, насыщая тебя и помогая избежать переедания.Сложно себя приучить? Наливай воду в красивый стакан и всегда ставь рядом с собой. Красивая посуда будет привлекать твое внимание и невольно ты будешь делать глоток-два.Добавляй овощи в каждый свой прием пищиЭто самая богатая питательными веществами пища, а потому старайся употреблять их в больших количествах. Разорви устоявшийся шаблон, что овощи — это только салаты. Их можно использовать где угодно: спагетти с тыквой, рис с цветной капустой, жареная брокколи… Даже в завтраке для них найдется место, смузи со шпинатом — один из самых полезных способов начать свой день.Ешь перед тем, как отправиться в продуктовый магазинНаверно ты уже замечала, что когда идешь в магазин голодной — ты набираешь массу продуктов, которые тебя не нужны и которые потом приходится доедать, чтоб они не пропали. Если ты уже у двери, но поесть забыла — съешь одну из полезных закусок. Например, домашние энергетические батончики.Клади всю еду на тарелку, не ешь из упаковкиДаже если ты решила быстро взять жменю хлопьев и побежать по своим делам, лучше удели минутку, чтоб положить их в тарелку. Так ты сможешь контролировать свои порции и, во-первых, психологически будешь больше насыщаться, потому что это похоже на полноценный прием пищи, а, во-вторых, будешь видеть, сколько еды ты на самом деле съела.Научись заменять ингредиентыВремена, когда здоровая еда равнялась невкусной, прошли. Теперь можно точно так же наслаждаться домашним бургером из полезных ингредиентов, как и жирным, приготовленным в ресторане. А все дело в небольших тонкостях. Например, для жарки используй оливковое масло вместо сливочного. Уменьши количество соли, добавив вместо этого специи. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу, а не из пшеничной муки. Перед приготовлением выбирай более постные куски мяса и срежь видимый жир.Одна из основных областей, которую нужно заменить, — это перекусы. Вместо шоколадных батончиков или картофельных чипсов (или другой нездоровой пищи) попробуй орехи или фрукты. Летом можешь хранить в морозильной камере запас замороженного винограда или других фруктов, и если почувствуешь желание что-нибудь перекусить, возьми пару ягод. Они не только полезны, но и освежают при высоких температурах.Сосредотачивайся на едС сегодняшним высоким ритмом жизни, многие стараются как можно быстрее загрузить в себя еду и бежать по делам. Либо отвлекаются от обеда на телефон и социальные сети. А это приводит к перееданию. Когда ты относишься к времени приема пищи, как к особенному времени, когда ты можешь расслабиться и отдохнуть, это не только положительно влияет на твою пищеварительную систему, но и на твоё психическое здоровье. Полезный совет: ешьте всей семьей. Так вы будете проводить больше времени вместе, улучшите отношения, при этом прививая полезную пищевую привычку.Планируй питание заранееСейчас очень популярны ланчбоксы, в которых ты можешь заготавливать еду заранее аж на целую неделю. Тогда у тебя не будет соблазна перехватить что-то вредное, или тяги к нездоровой пище из-за постоянного голода.