Семь способов сформировать здоровые пищевые привычки
Вместо того, чтоб изводить себя и свое тело диетами, срываться и корить себя, лучше привить полезные пищевые привычки, чтоб правильное питание вошло в твой образ жизни, а не с боем проникало на кухню перед летним сезоном. Мы расскажем, какие пищевые привычки для здоровья и правильного похудения стоит ввести в свою жизнь.
Пей достаточно воды
Это самый популярный совет и одна из самых важных привычек, которую следует ввести в свою жизнь уже сегодня. Нашt телj примерно на 60% состоят из жидкости, поэтому важно, чтобы мы оставались гидратированными, что помогает усвоению питательных веществ. Вода восстанавливает водный баланс и заряжает энергией на весь день. Также она помогает унять чувство ложного голода, насыщая тебя и помогая избежать переедания.
Сложно себя приучить? Наливай воду в красивый стакан и всегда ставь рядом с собой. Красивая посуда будет привлекать твое внимание и невольно ты будешь делать глоток-два.
Добавляй овощи в каждый свой прием пищи
Это самая богатая питательными веществами пища, а потому старайся употреблять их в больших количествах. Разорви устоявшийся шаблон, что овощи — это только салаты. Их можно использовать где угодно: спагетти с тыквой, рис с цветной капустой, жареная брокколи… Даже в завтраке для них найдется место, смузи со шпинатом — один из самых полезных способов начать свой день.
Ешь перед тем, как отправиться в продуктовый магазин
Наверно ты уже замечала, что когда идешь в магазин голодной — ты набираешь массу продуктов, которые тебя не нужны и которые потом приходится доедать, чтоб они не пропали. Если ты уже у двери, но поесть забыла — съешь одну из полезных закусок. Например, домашние энергетические батончики.
Клади всю еду на тарелку, не ешь из упаковки
Даже если ты решила быстро взять жменю хлопьев и побежать по своим делам, лучше удели минутку, чтоб положить их в тарелку. Так ты сможешь контролировать свои порции и, во-первых, психологически будешь больше насыщаться, потому что это похоже на полноценный прием пищи, а, во-вторых, будешь видеть, сколько еды ты на самом деле съела.
Научись заменять ингредиенты
Времена, когда здоровая еда равнялась невкусной, прошли. Теперь можно точно так же наслаждаться домашним бургером из полезных ингредиентов, как и жирным, приготовленным в ресторане. А все дело в небольших тонкостях. Например, для жарки используй оливковое масло вместо сливочного. Уменьши количество соли, добавив вместо этого специи. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу, а не из пшеничной муки. Перед приготовлением выбирай более постные куски мяса и срежь видимый жир.
Одна из основных областей, которую нужно заменить, — это перекусы. Вместо шоколадных батончиков или картофельных чипсов (или другой нездоровой пищи) попробуй орехи или фрукты. Летом можешь хранить в морозильной камере запас замороженного винограда или других фруктов, и если почувствуешь желание что-нибудь перекусить, возьми пару ягод. Они не только полезны, но и освежают при высоких температурах.
Сосредотачивайся на ед
С сегодняшним высоким ритмом жизни, многие стараются как можно быстрее загрузить в себя еду и бежать по делам. Либо отвлекаются от обеда на телефон и социальные сети. А это приводит к перееданию. Когда ты относишься к времени приема пищи, как к особенному времени, когда ты можешь расслабиться и отдохнуть, это не только положительно влияет на твою пищеварительную систему, но и на твоё психическое здоровье. Полезный совет: ешьте всей семьей. Так вы будете проводить больше времени вместе, улучшите отношения, при этом прививая полезную пищевую привычку.
Планируй питание заранее
Сейчас очень популярны ланчбоксы, в которых ты можешь заготавливать еду заранее аж на целую неделю. Тогда у тебя не будет соблазна перехватить что-то вредное, или тяги к нездоровой пище из-за постоянного голода.
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