Ошибки при измерении артериального давления: ТОП-6

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Измерение артериального давления - важный ритуал не только для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Контролировать этот жизненно важный показатель рекомендуется всем взрослым людям. Но при измерении давления мы поголовно совершаем одни и те же ошибки. Как сделать это правильно?Регулярный контроль артериального давления важен для каждого взрослого человека. Это скажет вам любой врач. Всем известно, что проблемы сердечно-сосудистой системы - ключевая причина смертности на планете. Контролируя значения артериального давления, вы можете вовремя выявить ухудшение своего самочувствия и принять соответствующие меры.Как правильно измерять артериальное давлениеИзмерение артериального давления – дело тонкое, требующее внимания и практики. Если вы умеете измерять давление, то замечали, что результаты все время получаются разными. Что это значит? У нас бракованный тонометр? Или нарушен сам протокол измерения давления? Согласно статистике, тонометры дают погрешности в 70% случаев. Чтобы произвести максимально точное измерение артериального давления, важно четко придерживаться рекомендаций специалистов.Артериальное давление постоянно меняетсяПоказатели кровяного давления варьируют в продолжение всего дня. Физическая активность, неприятности, выяснение отношений, волнения являются распространенными факторами повышения давления. Организм применяет этот механизм для корректировки функций различных систем. К примеру, чтоб поддерживать содержание кислорода в коре нашего мозга. В противном случае человек терял бы сознание, просто поднявшись по лестнице или увидев возлюбленного.Чтобы приступить к измерению давления, важно его для начала стабилизировать.Как стабилизировать артериальное давлениеЕсли измерять давление через равные интервалы времени, то вы увидите, как оно меняется в продолжение дня. Но ведь мы измеряем давление, чтобы выяснить свое состояние и принять необходимые меры, если это нужно.Вот ценные советы как стабилизировать давлениеЗа полтора часа перестаем употреблять тонизирующие напитки, снимаем разного рода нагрузки (и психологические, и физические), не употребляем препараты для повышения давления.За 30 минут до манипуляции просто сидим какое-то время в проветренном помещении, тем самым снимая напряженность, сосудистые и мускульные зажимы.За 10 минут до измерения давления сидим в комфортном состоянии там, где планируется проводить манипуляцию.Что большинство людей делает неправильно, измеряя давление?Типичные ошибки, когда вы измеряете давлениеПерекашивать плечиНаклонять корпус впередВытягивать вперед рукуНаправлять ладонь вверхНадавливать грудиной на руку с надетой манжетой.Разговаривать в процессе измеренияКак правильно пользоваться тонометромПеред проведением замеров обязательно посещаем туалет. Если ваш мочевой пузырь полон, то вы прибавите себе 10-15 пунктов к итоговому результату.Садимся так, чтобы мускулы шеи, спины, рук и плеч оказались расслаблены. Спина прямая, с опорой, плечи расположены на одной линии, не искривлены. Рука с манжетой расположена на прочной горизонтальной опоре по предплечью (то есть располагается на поверхности, а не на весу). Спиной комфортно облокотимся на спинку стула. Когда поза при измерении давления неправильная, это приплюсует 6-10 пунктов к итоговому результату.Ноги находятся на полу ровно, не скрещены (чтобы не сдавливались крупные сосуды). В противном случае прибавляются 2-8 пунктов к вашим показаниям. Ни в коем случае не держим ноги на весу.Надеваем манжету на руку без одежды. Ткань разной толщины может прибавить 5-50 пунктов к итоговым показателям.Важен размер манжеты. Если она мала, то показатель артериального давления окажется ниже реального на 2-10 пунктов.В момент замера пребываем без движения. Не разговариваем, не смеемся, не отвлекаемся. Иначе значения окажутся выше на 10 пунктов.В описанной позе тело будет максимально расслаблено и подготовлено к измерению артериального давления.Как видите, особое внимание в этом процесс уделяется положению человека и грамотному надеванию манжеты.Помните, чем более точными будут показатели артериального давления, тем проще вам определить свое состояние и, в случае необходимости, принять меры. Так вы сможете предотвратить многие осложнения со здоровьем.