Психологи подсказали, как научиться принимать свои поражения

Неудачи могут надолго выбить из колеи.Когда ты рисовала в мечтах картинку успеха, а все сложилось совсем не так, это убивает. Ты не получила заветную медаль, не оставила сообщение о победе в социальной сети, не почувствовала публичного одобрения.О том, как научить себя переживать неудачи и проигрыши, на странице Малой академии наук в Facebook рассказывает психолог Екатерина Клюзко.Пойми и приймиЧто произошло, то произошло. Это реальность и, как бы ни было, наше состояние зависит не только от событий, но и отношения к ним. Важно принять реальность такой, какой она есть.Учись не разочаровыватьсяНейробиологи говорят, что ощущение радости и прилив дофамина происходит именно из-за ожидания события. Мы мечтаем будущим, именно поэтому мечты кажутся сладкими. Когда мы получаем не тот результат, которого ожидали, происходит резкий эмоциональный спад, и наступает разочарование.Важная практикаПредставь не только лучший, но и самый худший сценарий. Так удар не станет таким болезненным, и любые результаты будут восприниматься спокойнее. Это поможет снизить тревогу.Инверсия в мировоззренииВоспринимай результаты оценки не как проигрыш, а как то, что ты круче сотни миллионов людей, потому что подготовила такую ??важную и трудную работу! Одна и та же ситуация, но какое разное видение!Поражение – не бремя, а повод стать лучшеЛюбая практика или усилия создают совершенную версию тебя. Обрати внимание на то, что ты получила в результате конкурса-защиты. Теперь ты умеешь делать крутые постеры, защищать работу, публично выступать, преодолевать волнение и работать над длинными целями.Еще одна полезная практикаДай себе ответ: действительно ли эта победа определяет твой дальнейший путь? Если да, то все победители достигли успеха в своей сфере? Конкурс-защита была главной целью жизни, или это один из шагов к желанию заниматься чем-то в ??будущем?Лови, анализируй, отсекайМы не всегда замечаем, но эмоциональное состояние запускает мысли. Поймав их вовремя, мы останавливаем следующую эмоциональную волну «все пропало». Прислушайся к себе. Что чувствуешь, когда видишь результаты? Злость, радость, разочарование, печаль, страх? Обрати внимание на то, что больше вводит в уныние или разочарование. Например: «я неудачница», «до победы не хватило десятой балла». Ищи доказательства этим утверждениям. Например, «я неудачница». Но это действительно так? Или конкурс-защита определяет твою ценность?Порой, те, кто не получил призовое место, имеют больше желания дальше продолжать деятельность и достигают успехов. Кто-то выигрывает раз, но единственный. А кто-то проигрывает трижды, но впоследствии достигнет успеха мирового уровня.