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Люди с предиабетом, употребляющие в пищу сардины, лучше защищены от развития диабета, показал эксперимент.По данным Spring.org.uk, участниками эксперимента стали 152 человека с диагностированным предиабетом. Добровольцы были поделены на группы, одна из которых съедала за неделю 200 граммов рыбы (сардины). Вторая группа была контрольной, люди из нее вели свой привычный образ жизни, не употребляя специально сардины. Состояние испытуемых было вновь тщательно проверено спустя год.Результаты испытания показали, что сардины могут быть полезными в борьбе с диабетом. Оказалось, что в контрольной группе 22% пациентов, имевших предиабет, стали диабетиками. Среди тех, кто ел рыбу, полноценный диабет развился только у 8%. При этом ученые зафиксировали у последних повышение уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП), сокращение содержания триглицеридов в крови, снижение артериального давления. В своем резюме специалисты отметили, что«потребление сардин два раза в неделю помогает предотвратить развитие сахарного диабета, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».Пользу рыбы они связывают с полезными жирными кислотами, которыми она изобилует. Благодаря их действию на организм снижаются уровни холестерина, артериального давления, воспаления.