Дефицит витамина D будут лечить по-новому

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Исследователи обнаружили новую методику лечения дефицита витамина D. При нехватке этого питательного вещества возникает опасность для костей и зрения.Миллионы людей в разных странах мира страдают от дефицита питательных веществ, особенно это касается тех, кто перенес сложные операции в области желудочно-кишечного тракта (обходной желудочный анастомоз) или имеет ожирение. У таких пациентов часто развиваются проблемы с усвоением витамина D, вероятность развития его дефицита возрастает. При нехватки этого витамина человеку грозит остеопороз и остеомаляции или размягчение костей.Исследователи полагают, что около трети взрослых жителей нашей планеты страдают от ожирения и нуждаются в более интенсивных дозах витамина D. И вот теперь установлено, что 25-гидроксивитамин D3 может использоваться в качестве эффективного средства лечение дефицита витамина D у этих пациентов. Ученые из Бостонского университета установили, что данный метаболит витамина D хорошо усваивается пациентами с синдромом мальабсорбции. Он не является жирорастворимым, то есть он не разбавляется жировыми отложениями. Следовательно, препаравт эффективен для повышения и сохранения уровня «солнечного витамина».Большую часть витамина D человек получает под воздействием солнечных лучей, которые вступают в контакт с кожей. Однако это возможно только в солнечную погоду, а у жителей стран с облачным климатом могут возникать проблемы. Им рекомендуют налегать на жирную рыбу и другие продукты, содержащие этот витамин, а также употреблять пищевые добавки и следить за тем, чтобы показатели витамина D в крови были в норме.