Прорыв: неврологи придумали, как избежать негативных последствий инсульта

Фотосинтезирующие наночастицы, разработанные китайскими учеными Хуачжунского университета науки и технологий, помогут спасти жертв инсульта, подпитав ткани их мозга кислородом. Это предотвратит массовую гибель нейронов и улучшит работу мозга впоследствии (будет происходить стимуляция роста новых сосудов).Частицы испускают кислород при облучении ИК-светом. А известно, что без кислорода нейроны могут прожить всего 6-7 минут. Следовательно, в зонах, где было нарушено кровообращение, наблюдается массовая гибель клеток. Примечательно: многие клетки погибают уде после восстановления циркуляции кислорода.Было показано, что этого возможно избежать, если снабдить клетки мозга кислородом с помощью наночастиц, наполненных колониями цианобактерий. Данные бактерии захватывают углекислый газ из окружающей среды и превращают его в кислород. И для этого им нужен только свет солнца. Таким образом, если подсветить бактерии, они начнут свою работу, даже находясь в тканях тела.Наночастицы использовались как капсула, одновременно вмещающая бактерии, преобразующая ИК-излучение в другой тип света и не дающая потенциально опасным продуктам жизнедеятельность бактерий проникать в среду тела. Систему проверили на культурах нейронов и грызунах с искусственно вызванным инсультом.Оказалось, наночастицы прекрасно выполняют свою работу - количество выживших нейронов увеличивалось почти в 2 раза в культуре клеток, а объем и площадь поврежденных участков мозга у мышей сократились на 51% и 60% соответственно. Наночастицы продолжали улучшать работу мозга и после того, как кровоснабжение было полностью восстановлено. Видимо, они уменьшали воспаления и способствовали росту новых сосудов.