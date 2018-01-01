Собаки заразят людей новой версией коронавируса

Исследователи завершили генетический анализ недавно выявленного коронавируса, который перешел к человеку от собак. Теперь он заражает людей и может способствовать появлению респираторных симптомов.Вот новость, которая точно вызовет вопль отчаяния у множества людей. Учёные из Университета Огайо во главе с Анастасией Власовой выявили первый собачий коронавирус, который перешёл в организм человека и спровоцировал заражение. Это исследование в очередной раз подчеркивает коварный характер всех коронавирусов и говорит о необходимости более тщательно следить за вирусными заболеваниями животных, которые могут передаваться человеку.Ещё в 2018 году исследователи на основе анализа мазков, взятых из носа 301 пациента с пневмонией в восточной части Малайзии, выявили у 8 присутствие «собачьего коронавируса». Эти люди нуждались в лечении, но позднее были выписаны из больницы. Однако многим потребовалась кислородная поддержка. И вот теперь в опубликованном сегодня журналом Сlinical Infectious Diseases исследовании описаны генетические характеристики патогена, которые предполагают, что это новый коронавирус, перешедший от собак человеку.Доктора Власова вместе с коллегами планирует продолжать изучение вируса, чтобы определить, насколько он опасен для людей. Известно, что собачий ковид может передаваться от собак человеку, но самое главное заключается в том, может ли он распространятся между людьми. И насколько хорошо иммунная система человека способна ему противостоять.