Диетолог развеяла миф о вреде макарон при похудении

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Макароны оказались не такими вредными при похудении, как принято считать. Этот миф развеяла диетолог Мария Шубина в интервью телеканалу «Звезда».Специалист подчеркивает, что от макарон, как и от любого другого продукта, невозможно набрать лишний вес. По ее словам, человек поправляется не из-за вредной пищи, а от избытка калорий в дневном рационе."Макароны – не вредный продукт. Можно сравнить их, допустим, с гречкой, которую все считают диетическим продуктом"Макароны не намного калорийнее гречки, объясняет диетолог. Разница составляет всего 20-30 килокалорий. Кроме того, у этих двух продуктов одинаковый гликемический индекс. По мнению Шубиной, макароны нужно правильно готовить и потреблять их в умеренных количествах, и тогда это блюдо не нанесет вреда фигуре.Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд назвала шесть полезных продуктов, которые ошибочно считаются вредными. Она отметила, что в попытке сохранить фигуру не нужно отказываться от пасты, так как это блюдо полезно для микрофлоры кишечника. Она рекомендует готовить макароны al dente и есть их с большим количеством овощей и продуктами растительного происхождения.