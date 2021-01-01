Подвержены ли вы диабету 2 типа: на это указывает продолжительность сна

Ученые констатируют наличие обратной зависимости между продолжительностью сна и уровнем сахара в крови человека.«Недостаток сна или бессонница могут сильно повлиять на здоровье – например, при этом повышается риск развития диабета 2 типа», - пишет журнал Diabetes Metabolism Research and Reviews.Он опубликовал исследовательские данные, объясняющие, как могут быть связаны подверженность заболеванию диабетом 2 типа и продолжительность сна.Люди моложе 40 лет особенно сильно рискуют стать диабетиками, если их сон недостаточен – страдающие бессонницей в категории «40 лет и младше» имеют на 31 процент больше шансов заболеть диабетом, чем спящие нормально.Люди возрастом 41 год-65 лет с бессонницей имеют на 24 процента более высокий риск заполучить диабет, чем их ровесники без такой проблемы.Для людей, страдающих бессонницей четыре года, риск диабета повышается на 14 процентов, для страдающих не менее восьми лет – уже на 50 процентов.В выводах, представленных учеными, говорится, что«недостаточная продолжительность глубокого сна изменяет то, как организм перерабатывает глюкозу, и хроническая нехватка сна является существенным фактором риска увеличения веса, развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа».Также исследователи предложили оценить результаты экспериментов, участники которых подвергались ограничению сна. Эти данные свидетельствуют, что недостаточная продолжительность сна оказывает негативное влияние на метаболизм глюкозы, включая снижение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину. Еще одно последствие недосыпания – развитие нейроэндокринных нарушений: падение уровня гормона лептина и повышение уровня гормона грелина, следствием чего становятся повышенный голод и аппетит, переедание, увеличение веса.«Даже частичное недосыпание в течение одной ночи может повышать уровень сахара в крови и увеличивает риск инсулинорезистентности», - предупреждают научные специалисты.Наиболее сильно развитию диабета 2 типа подвержены люди, которые обычно спят менее пяти часов в сутки, заключили исследователи.