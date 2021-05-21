«Токсический цикл» и другие опасные побочные эффекты кофе, называемые врачами

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Некоторые ученые считают, что кофеин нужно воспринимать как лекарство – это позволяет лучше понимать природу зависимости от него и риск других опасных побочных эффектов.Привыкание. Исследователи констатируют, что кофеин усиливает передачу сигналов в головном мозге дофамина – нейромедиатора, ответственного за мотивацию, память, внимание, а также контроль движений тела. С научной точки зрения кофе не вызывает привыкания, но это не означает того, что он не может вызывать симптомов отмены. Если вы внезапно перестанете пить столько кофе, сколько привыкли, у вас могут появиться симптомы абстиненции: усталость, головные боли, бессонница.«Всем следует помнить, что кофеин – это лекарство», - заявил в интервью исследователь поведенческой фармакологии из Медицинской школы Джонса Хопкинса Стивен Мередит.Ученый считает, что подобно тому, как у людей возникает лекарственная зависимость, может развиваться зависимость от кофеина, создающая проблемы при попытках отказаться от кофе.Токсический цикл. Говоря об этом потенциально опасном побочном эффекте кофе, эксперт напоминает: употребление слишком большого количества кофеина ассоциируется с повышенным беспокойством и нарушениями сна. Это может влиять на формирование так называемого токсического цикла, когда «человек встает утром с чувством усталости, пьет кофе, чтобы почувствовать бодрость, а затем не может заснуть ночью».Изжога и кислотный рефлюкс. Врачи называют кислотным рефлюксом состояние, вызываемое перемещением желудочной кислоты вверх по направлению к пищеводу. Симптомы данного нарушения включают ощущение жжения в груди, неприятный кисловатый привкус во рту, повторяющийся кашель или икота, неприятный запах изо рта, вздутие живота и плохое самочувствие. Они отмечают, что кофеин может повышать уровень кислоты в желудочно-кишечном тракте и раздражать его слизистую. При этом, как показывают исследования, людям, страдающим от изжоги и расстройства желудка после употребления кофе, не помогает даже переход на вариант напитка без кофеина.Людям с данной проблемой лучше не пить кофе совсем, подчеркивают врачи. Постоянное раздражение слизистой желудка кислотой способствует развитию воспаления, эрозийных процессов и других повреждений оболочки, включая опасные, ассоциированные с онкологией.Бронхит. В процессе обжарки кофе выделяется диацетил, и микрочастицы данного вещества способны проникать в бронхи. Это в результате может поспособствовать развитию тяжелой формы бронхита. Данную особенность исследование обнаружило у кофе, который обжаривают в промышленных масштабах.