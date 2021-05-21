СДВГ: симптомы, которые помогут обнаружить заболевание

В мире существует 5% людей, которые постоянно хотят движения. Это не значит, что они занимаются активно спортом или бегают постоянно, но они не могут усидеть на месте, не выдерживают длинных очередей, их стиль жизнь - постоянно бежать впереди планеты всей.Таких личностей наиболее часто отличает одно - один страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это психическое заболевание, которое чаще всего передается по наследству. Уже в маленьком возрасте его можно заметить у ребенка. Рассказываем, как распознать заболевание.Люди из группы рискаЛюди с наследственностью;Беременные с алкогольной и наркотической зависимостью;Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом;Женщины, родившие преждевременно;Люди с черепно-мозговыми травмами;Низкий вес у новорожденного;Ранняя депривация (отлучение матери от ребенка в слишком маленьким возрасте).Симптомы СДВГПроверить человека на склонность к СДВГ может врач-психиатр. Он рассматривает пациента сразу по нескольким параметрам. Перечисляем основные симптомы, с которыми сталкиваются люди с данным недугом.НевнимательностьДаже во взрослом возрасте пациент с СДВГ не может ничего довести до конца, забывчив, не может справляться с управлением в менеджмент. Концентрироваться на работе или домашнем задании для него очень сложно. Если речь о ребенке, то малыш может не заканчивать дела, не может усидеть на месте дольше 10 минут, часто переключает внимание на окружающие вещи.ГиперактивностьВнутри людей с СДВГ много беспокойства. Про таких говорят, что они все сносят на своем пути, как ураганы.ИмпульсивностьНеповоротливы, суетливы, не умеют слушать других, постоянно перебивают, склонны к постоянному нарушению установленных правил - это про них.Как поставить диагноз СДВГСимптоматика при СДВГ - это не единичные случаи. Признаки заболевания должны проявляться минимум на протяжении шести месяцев. Они могут проявиться в любом месте - офисе, дома, школе, вузе. Заметить странное поведение можно уже в детстве, поэтому важно обращать внимание на поведение ребенка. Причем не только родителям, но и учителям.Когда речь идет о взрослом пациенте и болезнь пропустили в детстве, то стоит понаблюдать за собой, оценкой вас окружающими людьми.Как лечить СДВГ?В первую и главную очередь нужно корректировать поведение. Работа ведется психотерапевтом и непосредственно родителями, учителями. Если речь идет о взрослом пациенте, то это все уходит под его ответственность.Например, взрослые могут использовать специальные мобильные приложения, чтобы научиться планировать время. Напоминания помогают не забывать и сосредотачиваться на главном.Иногда для лечения СДВГ требуются медикаменты - врач может назначить психостимуляторы. Благодаря этим препаратам у людей может улучшиться внимание и концентрация, СДВГ с его симптомами станет не таким выраженным. Но выписывать подобные препараты компетентен только специалист.