Висцеральный жир на животе: как избавиться от него за счет ходьбы?

Будучи далеко не самым напряженным видом физических нагрузок, ходьба является очень эффективным способом избавиться от опасных отложений жира на животе.Висцеральный жир, увеличивающий объем живота, располагается рядом с жизненно важными органами, и чем значительнее его запасы, тем выше риск серьезных осложнений для здоровья. Это связано с тем, что жировая ткань способна самостоятельно синтезировать компоненты, активизирующие воспалительные процессы. Для избавления от висцерального жира на животе специалисты советуют прибегнуть к достаточно простому, но действенному решению – начать регулярно ходить пешком.«Ходьба приносит много пользы для здоровья, включая сжигание калорий, укрепление сердечной мышцы и ног. Также за счет ходьбы можно уменьшить общее содержание жира и конкретно жира на животе», - цитирует экспертов Express Health.Как избавиться от жира за счет ходьбы? Чтобы сжечь как можно больше калорий, специалисты рекомендуют ходить с определенной частотой пульса. Они напоминают, что зона сжигания жира составляет примерно 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений, и в самом начале тренировки организм сжигает накопленные углеводы, лишь затем переходя к жировым отложениям.Учитывая, что интенсивность ходьбы обычно является умеренной, эксперты советуют не ограничиваться короткими прогулками. Их совет«увеличивайте продолжительность пеших прогулок от 45 минут до часа, чтобы организм начал сжигать жир помимо углеводов».Таким образом они рекомендуют тренироваться три-четыре дня в неделю.По словам сертифицированного тренера Джеки Вик, ходьба снижает в организме уровень маркеров инсулинорезистентности и является отличным способом уменьшить жировые отложения, а также нарастить мышечную массу. Чтобы добиться максимального сжигания жира, специалист считает полезным практиковать ходьбу натощак.