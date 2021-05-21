Медики рассказали, как вовремя распознать алкогольный гепатит

Когда пора бить тревогу.Алкогольный гепатит относится к структуре — алкогольная болезнь печени. И представляет собой патологическое состояние, характеризующееся развитием некротически-воспалительных изменений в печени.Алкогольный гепатит соответственно своему названию возникает вследствие употребления систематического и чрезмерного количества алкоголя (этанола, этилового спирта). В то же время нам известно, что печень является основным органом, который принимает участие и отвечает за процесс его метаболизма. Именно поэтому ее поражения имеет наиболее выраженную клиническую картину. Конечно, под влиянием алкоголя происходит негативное влияние и на другие органы и системы.К факторам риска развития алкогольного гепатита кроме потребления ежедневной опасной дозы этанола (20-30 г) принадлежит нарушение режима питания, сна и времени для отдыха; малоподвижный образ жизни; наличие сопутствующих заболеваний хронического характера.Какие симптомы будут указывать на развитие алкогольного гепатита?Клиническая картина алкогольного гепатита весьма разнообразна, однако при достижении тяжелой формы поражения наблюдается появление следующих симптомов:желтуха;лихорадка;отек;асцит;потеря аппетита;слабость;болевые ощущения в области правого подреберья.Заметим, что даже при запущенных случаях не всегда возможна ярко выраженная клиническая картина.При этом повышаются риски перехода заболевания в хроническую форму с последующим развитием цирроза печени.Диагностика и лечениеДиагностика алкогольного гепатита происходит путем физикального осмотра, сбора анамнеза с анализом клинической картины. Дополнительно проводятся лабораторные анализы крови, по результатам которых при поражении печени наблюдаться повышенные показатели ферментов печени. Визуализация воспалительного процесса будет происходить путем проведения УЗИ, КТ и МРТ.В случае необходимости провести дифференциальную диагностику и исключить неалкогольные поражения печени проводится биопсия органа.Основой лечения является первоочередное прекращения употребления алкоголя с последующей его полным отказом. Терапевтические меры будут базироваться на результатах обследований с установлением стадии заболевания. Так необходимо соблюдать диету с низким содержанием жиров (для уменьшения нагрузки на орган). Врач проводит коррекцию электролитных нарушений и пищевых дефицитов. Возможно проведение короткого курса кортикостероидов. Заметим, что пациенты с алкогольным гепатитом и в дальнейшем нуждаются в наблюдении у врача гастроэнтеролога или терапевта.