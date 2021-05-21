Эксперты объяснили, что такое стресс и чем он опасен.Затяжной стресс может навредить здоровью.Мы знаем о ситуациях, в которых могут экстремально повыситься физические возможности человека. Под влиянием стрессовой ситуации человек становится способным перепрыгнуть через высокое препятствие или поднять большой вес.Чему обязан организм, проявляя такие способности?Это происходит, благодаря гормонам стресса, которые организм получает, когда попадает в ситуацию «бей или беги?»?. Главным распорядителем является гипофиз, от которого исходит команда надпочечникам.Надпочечники — это парные железы, которые расположены над почками и имеют размер всего 40 мм.К сожалению человеку не всегда удается находиться в гармонии с собой и окружающим миром. И если, в случае опасности выброс в кровь гормонов стресса спасает, то в обычной ситуации при избыточной выработке гормонов приводит к истощению организма.Поэтому, если появились симптомы повышенной выработки гормонов, то нужно обратиться к врачу.К чему приводит гиперкортицизм:снижается производство коллагена;уменьшается мышечная и костная масса;снижается количество соединительной ткани;избыток кортизола приводит к инсулинорезистентности и увеличивает выработку инсулина.Повышенный уровень кортизола является причиной накопления висцерального жира. Но одновременно с этим уменьшается количество подкожного жира на ногах и ягодицах.Гиперкортицизм у мужчин уменьшает выработку тестостерона, а избыточное количество кортизола у женщин приводит к аменорее.Кроме того, кортизол может вызывать колебания артериального давления даже у людей молодого возраста.Признаки, которые говорят, что необходима консультация эндокринолога:набор веса при обычном питании и физической активности;нарушение менструального цикла;отеки конечностей;снижение работоспособности и быстрая утомляемость;проблемы с кожей — высыпания, шелушения;при отсутствии ЛОР заболеваний появление ощущения «?кома в горле»?;рост волос в нежелательных местах;облысение;появление растяжек на теле.Сам факт повышенного кортизола является симптомом заболевания, который говорит о развивающейся патологии. Постановка правильного диагноза это основа успешного лечения.Например, перепады артериального давления могут быть проявлением патологии сердечно-сосудистой системы, заболеваний почек или эндокринологические нарушения.Поэтому при таком симптоме консультации начинаются у кардиолога.При эндокринной патологии гиперкортицизм чаще всего имеет наследственную природу. Бывает, это не проявляется у родителей, но под влиянием хронического стресса, тяжелых физических нагрузок, токсических отравлений, психоэмоциональных нагрузок и грубое нарушение в питании (сомнительные диеты) могут запустить чрезмерную выработку гормонов стресса.Гормоны стресса все вырабатываются надпочечниками. Кортизол основной гормон, который противостоит стрессу. И если его уровень достиг увеличения в два раза, то необходима консультация терапевта, невролога, и, возможно, психолога.Выйти из состояния замкнутого круга «стресс — выброс гормона — стресс?» достаточно сложно. В этом случае нужно принимать комплексное решение от приема седативных средств до изменения образа жизни. Ведь стрессовый гормон защищает организм от стрессовой ситуации, давая возможность организму справиться с ним. И кратковременный стресс (эустресс) может быть полезным для организма.Но если стрессовое состояние становится хроническим (дистресс), то это опасное состояние для здоровья. Оно изнурительно для человека. При постоянном стрессовом режиме появляется гиперплазия надпочечников, а в дальнейшем может привести к макроаденомам.Физические нагрузки и занятия спортомВрачи сталкиваются с тем, что пациенты перегружают себя в спортивных залах, употребляя специальное энергетическое питание. Такие нагрузки приводят к истощению организма.Пользу человеку приносят простые занятия физкультурой. К ним относятся фитнес, йога, пешие прогулки или бег. Врачи рекомендуют посещать зал не чаще двух — трех раз в неделю. Лучше проводить тренировки на улице, где выше уровень оксигенации крови (потребления кислорода).Медики советуют до работы проходить одну — две остановки пешком. Это даст отличную нагрузку для сердечно-сосудистой системы.Кроме того, совершая пешую прогулку можно перевести свое внимание на положительные моменты, которые можно найти во многих ситуациях.Организм человека — это очень сложный механизм и обращаться с ним нужно бережно. Обращайте внимание на его работу и вовремя обращайтесь к врачам.