Эксперты советуют некоторым людям отказаться от личного транспорта

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Согласно новому исследованию, если человек работает в ночную смену, он больше рискует получить хроническое заболевание, известное как "нарушение сна при сменной работе", и в три раза больше рискует попасть в аварию. Исследователи из Университета Миссури обнаружили, что люди, которые работают, например, с 23:00 до 7:00, подвергаются большему риску развития хронических состояний, влияющих на сон.По словам ученых, отклонения вроде апноэ сна и бессонницы увеличивают риск аварий или близких к аварии инцидентов на 29% и 33% соответственно. Эксперты советуют людям, работающим в ночную смену, отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным транспортом, такси или сервисом совместных поездок.Анализ реальных фактов ДТП, произошедших в шести штатах США (около 2000 событий), доказал: водители с нарушениями сна будут менее невнимательными во время вождения. Согласно статистике, аварии при вождении в сонливом состоянии происходили в основном между полночью и 6 часами утра или ближе к вечеру, когда наблюдались непосредственные сдвиги в циркадных ритмах.