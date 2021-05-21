Тихая смерть: названы опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Существуют болезни, которые могут прогрессировать в человеческом организме без каких-либо видимых признаков. Статью о недугах, которые могут годами ждать своего часа, опубликовал информационный ресурс "Инфореактор", корреспонденты которого побеседовали с аллергологом-иммунологом Владимиром Болибоком.По словам врача, "тихие" болезни появляются к тридцати - тридцати пяти годам, когда иммунная система работает уже не так эффективно, как в молодые годы. "Человек появляется на свет и достаточно долго не имеет проблем с иммунитетом. Но из-за возрастной инволюции вилочковой железы (тимуса) иммунитет ослабляется, что является одним из факторов старения. Появляются хронические болезни, связанные именно с ослаблением иммунной системы", — объяснил медик.Распространенное "тихое" заболевание — туберкулез, который 95 случаях из 100 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Если не диагностировать и не лечить туберкулез своевременно, то он может спровоцировать инвалидность и даже летальный исход. "Если вы живете в крупном городе и пользуетесь общественным транспортом, то постоянно контактируете с носителями туберкулеза. В большинстве случаев люди не заражаются, т.к. иммунитет справляется с возбудителем заболевания, но если иммунная система работает плохо, то инфицирование вполне реально. Укоренившись в организме, туберкулез развивается очень постепенно — это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Бывает лимфоденомапатия, когда легкие не поражены и кашля нет, но у больного повышена температура и увеличены лимфоузлы", — пояснил Болибок.Незаметно могут развиваться онкологические болезни, сахарный диабет, атеросклероз, поражения щитовидной железы, а также целый ряд других недугов. Для того, чтобы вовремя обнаружить проблему, следует проходить регулярные плановые осмотры у врача.