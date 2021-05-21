Состояние преддиабета: симптомы и способы нормализации сахара в крови
Последние официальные данные Министерства здравоохранения сообщают, что в стране 1, 27 млн человек больных сахарным диабетом. Пациентов, которым необходим инсулин насчитывается около 200 тысяч. Общее количество заболевших постоянно растет, и с 2010 по 2017 их стало больше на 4%.
Преддиабет — это пограничное состояние организма, когда уровень глюкозы натощак в капиллярной крови выше 6, 0 ммоль/л.
Такое состояние становится обыденным, так как современный человек стал употреблять огромное количество сахара.
Основной причиной повышенного сахара в крови считается пониженная чувствительность к инсулину.
Организму для работы необходима энергия. И он получает ее из глюкозы, которая с помощью гормона инсулина попадает в клетку и становится источником синтеза АТФ.
Инсулинорезистентность — это снижение чувствительности организма к инсулину. По степени она бывает разной, но человек может испытывать недомогание. Это происходит в результате снижения чувствительности или блокирования рецепторов клеток из-за воспалительного процесса.
И как следствие, в крови происходит накопление сахара и инсулина. Их высокая концентрация негативно влияет на общее состояние, и в дальнейшем приводит к развитию сахарного диабета.
Сахарный диабет заболевание, которое является частой причиной возникновения сердечно-сосудистых патологий. В том числе инфаркта миокарда и инсульта.
Признаки, говорящие, что у вас повышен сахар в крови:
появляется тяга к сладкому;
жажда;
появляется раздражительность без видимой причины;
чувство усталости или сонливости после еды;
ухудшение зрения;
ухудшилась память;
снижение либидо;
увеличился вес;
накопление веса в области живота (висцеральный жир);
зуд и сухость кожи.
Если появились эти признаки, то нужно обратиться к врачу и сдать анализ крови на наличие сахара. Обычно врач назначает такие исследования:
Инсулин в сыворотке крови — норма меньше 3 мкМЕ/мл;
С-реактивный белок — норма 0,8-3,1 нг/мл;
уровень сахара крови натощак — норма 3,3–5,5 ммоль/л;
гликированный гемоглобин (Hgb A1C) — норма меньше 5,3%;
триглицериды — норма меньше 1,7 ммоль/л;
липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) — норма 59—100 мг/дл;
инсулин в сыворотке крови — норма меньше 3 мкМЕ/мл.
Вещества, нормализующие уровень сахара в крови:
В чае матча содержится вещество эпигаллокатехин галлат, которое стабилизирует уровень сахара.
Альфа-липоевая кислота снижает уровень сахара, повышает иммунитет. Обладает способностью защищать клетки мозга от воздействия токсинов и выводит вредные металлы из организма.
Магний, по информации медицинского журнала Circulation, способен снизить риск развития метаболического синдрома. Медики пришли к такому выводу после пятнадцати лет наблюдений за 5 тыс. тысячами пациентов. American Journal of Epidemiology опубликовал результаты исследования 1 тыс. здоровых людей. Они доказывают, что при приеме магния повышается чувствительность к инсулину. Кроме того, есть данные, что магний благоприятно воздействует на уровень триглицеридов и контролирует уровень артериального давления.
Хром. При недостатке этого элемента происходит снижение липопротеидов высокой плотности. Употребление пищевых добавок с хромом повышает инсулинорезистентность и усиливают чувствительность клеточных рецепторов. Природные источники хрома — это чеснок, помидоры и морские водоросли.
Большое значение имеет снижение воспаления. Важную роль в этом процессе играет белок Nrf-2. В результате исследований ученые выяснили, что он запускает процессы детоксикации и влияет на уменьшение окислительных процессов. Некоторые антиоксиданты способны активировать Nrf-2. К ним относят:
Галлат эпигаллокатехина — содержится в зеленом чае;
кверцетин — содержится в яблоках;
куркумин — в куркуме;
ресвератрол — содержится в кожице винограда;
розмариновая кислота — находится в розмарине;
сульфорафан — находится в брокколи;
аллицин — во множестве содержит чеснок;
витамин Е (токоферол) также повышает чувствительность клеток к инсулину;
прием витамина Д препятствует развитию метаболического синдрома.
Кроме того, известно о способностях пряностей влиять на передачу сигналов от инсулина к жировым клеткам. Что положительно сказывается при диабете. Такой эффект наблюдается при употреблении корицы, в которой высокое содержание биофлаваноида проантоцианидина.
Уровень сахара в крови и триглицериды у пациентов, страдающих диабетом 2 типа, снижают натуральные специи.
Здоровье желудочно-кишечного тракта также влияет на развитие сахарного диабета. Как правило, проблемы с кишечником приводят к повышению уровня сахара в крови.
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