Диетолог Тина Паймастер советует есть капусту кале людям с высоким давлением и диабетом

Одно из преимуществ капусты кале – высокое содержание калия, играющего ключевую роль в регулировании уровня натрия.Сертифицированный эксперт в области здравоохранения, британский диетолог Тина Паймастер рассказала изданию Express, что людям с проблемой повышенного артериального давления следует включить в рацион один из видов капусты – кале. По словам диетолога, кале является превосходным источником кальция, магния, железа, антиоксидантов. Одно из ее несомненных достоинств – это хорошо сбалансированное содержание жирных кислот омега-3 и омега-6, благодаря чему обеспечивается позитивное влияние овоща на состояние сосудистой ткани.Вдобавок кале содержит здоровое количество клетчатки, содействующей очищению кровеносных сосудов от холестерина. Тина Паймастер отметила, что«клетчатка в капусте помогает снизить уровень холестерина, аккумулируя его избыток в кишечнике и выталкивая его из организма».Помимо того, потребление клетчатки, содержащейся в кале, улучшает контроль веса или содействует его снижению, что важно, когда речь идет о здоровье сердца и сосудов, их защиты от разрушительных последствий высокого давления.Также Тина Паймастер советует есть капусту кале людям с высоким давлением из-за ее насыщенности калием. Данный минерал обладает сосудорасширяющим эффектом плюс играет ключевую роль в регулировании уровня натрия – все это делает его важным средством профилактики гипертонии и болезней сердца.Людям с предиабетом и диабетом капуста кале тоже лучший друг. Диетолог рассказала, что ее потребление улучшает регуляцию уровня сахара в крови благодаря эффектам клетчатки и серы. Клетчатка содействует снижению концентрации сахара за счет более медленного усвоения. Что касается серы, она важна для поддержания здорового метаболизма глюкозы, участвуя в производстве антиоксиданта глутатиона.«Кале не только улучшает показатели артериального давления и помогает контролировать уровень сахара в крови, но также имеет другие полезные преимущества для здоровья. Ее антиоксиданты активируют удаление из организма свободных радикалов, которые могут привести к ускоренному старению и поспособствовать развитию рака», - резюмировала диетолог.Паймастер советует есть капусту, приготовленную на пару, – так она лучше воспринимается пищеварительным трактом.