Эксперт раскрыл два главных правила выбора клубники

Начался сезон клубники и на прилавках магазинов и рынков появилась эта ягода. Но как выбрать и не прогадать? Агроном Михаил Воробьев в беседе с Sputnik рассказал, на что обратить внимание.Выбирая продукт в упаковке, специалист посоветовал исключать порции, в которых есть зеленоватые ягоды."Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший",- пояснил он.Вторым правилом он назвал дегустацию, если есть возможность попробовать ягоду перед покупкой. Агроном посоветовал идти на рынок со своей бутылочкой воды, чтобы перед тем, как попробовать клубнику, была возможность ее помыть."Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды. Вполне возможно, что на клубнике могут быть болезнетворные бактерии, которые надо обязательно смыть",