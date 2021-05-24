5 признаков того, что ваша болезнь психосоматическая

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Заболевание может иметь психосоматическое происхождение. Когда это происходит? Некоторые симптомы и даже болезни вызывают психологические причины. Например, хронический стресс или банальное нежелание выполнять какое-то действие.Сумасшедший ритм современной жизни и стойкий стресс не позволяют нам остановиться и уделить достаточно внимания своим чувствам и потребностям. Но в перспективе приходится дорого платить за пренебрежение потребностями собственного тела. Вот признаки того, что недуг имеет психосоматическую природу.5 симптомов психосоматической болезниБоль (другой какой-нибудь симптом) вызывается постоянным стрессом организма, а хронический стресс, в свою очередь, ни что иное как прямое следствие подавления импульсов тела / эмоций. Ряд симптомов и даже заболеваний провоцируют психологические причины. Иначе говоря, болезненное состояние отражает то, как тело адаптируется к внешней среде или каким образом человек взаимодействует с окружающим миром.Симптомы того, что недуг носит имеет психосоматическую природу:1.Можно отследить связь между болезненным состоянием и ситуацией стресса (сдача отчета на работе, утомление, затяжной конфликт, заболевание близкого человека, избыток радости).2.Результаты обследований гласят, что человек здоров.3..Члены семьи страдают рецидивирующими болезнями. Если человек подвержен недугу, в состоянии хронического стресса болезненный орган оказывается максимально уязвим для отрицательного влияния.4..Недомогание как бы сдерживает эмоции. Пример: человек ненавидит своего руководителя, старую мать и может «наказать» себя за это мигренью.5. Имеется подозрение, что недомогание освобождает от необходимости выполнять определенные дела, которые не по душе. Пример: неожиданная боль в животе избавляет человека от посещения родни мужа в выходной день. В данной ситуации явная необходимость - остаться дома. Но нормы приличия и прочие факторы вынуждают пренебречь данной необходимостью. В результате создается впечатление, что симптом снимает обязанность нежелательных действий.На основе этих признаков важно изучить «двойной смысл» болезненного симптома в вашей жизни. Ответьте откровенно на следующий вопрос: «Что случится с моей жизнью, если симптом уйдет?» (Как изменятся взаимоотношения? Что придется выполнять самостоятельно?). Вероятно, в какой-то определенный период симптом оказался для вас единственно возможным вариантом подстроиться к ситуации.Наше телесное здоровье связано с нашим восприятием окружающего мира. ОРГАНЫ ЧУВСТВ постоянно получают информацию о внешней среде, и мы, не осознавая этого, на все реагируем. Негативно окрашенное восприятие может стать одной из причин заболевания. Чтобы выяснить, как образуется в болезни психосоматический компонент, полезно разобраться, как головной мозг «записывает» конкретное событие – сумму нейтральных данных.Как формируется психосоматическая составляющая в болезняхЕжесекундно органы чувств человека «мониторят» реальность, которая его окружает. Вот именно сейчас вы читаете этот текст, и одновременно в вашем разуме рождаются мысли, переносящие вас или в прошлое, сравнивая с полученным жизненным опытом, или в будущее, о котором вы думаете и мечтаете. Или вы иногда присутствуете «здесь и сейчас»,воображение приходит вам на помощь. Параллельно вы дышите воздухом и чувствуете движение вашей грудной клетки при вдохе и выдохе.В данный момент у вас получилось сконцентрировать внимание и ощутить все это. Но можем ли мы вот так осознавать каждый миг нашей жизни? Нет, однако органы чувств работают неустанно и фиксируют поступающую информацию. И информация эта хранится в нашей памяти, откуда ее можно извлечь.Предлагаем упражнение, демонстрирующее то, как органы чувств воспринимают и фиксируют действительностьИсходное положение - сидя. Садимся комфортно, делаем 10 полных и спокойных вдохов и выдохов. Концентрируем внимание на дыхании.Стараемся вспомнить наиболее притягательный запах, который вы когда-нибудь вдыхали. Это может быть волнующий аромат ночных цветов, запах французских духов, вкусного печенья. Мысленно погружаемся в него. Какого вы там возраста? Кто вас окружает? Что сейчас там происходит? Какие переживания вас одолевают?А сейчас работаем над вкусовыми ощущениями. Ощутите волшебный вкус кофе, вкус лакомства из далекого детства, вкус невинного поцелуя в 16 лет.Экспериментируем со звуком. Это может быть пение птиц, журчание фонтана, прекрасная мелодия.Тактильные ощущения. Вспоминаем самые приятные прикосновения, которые вам довелось испытывать в жизни. Это массаж? Погружение в ласковое море? Нежные мамины ладони?Теперь вы понимаете, что вся информация скрыта внутри вас, и вы без труда можете ее извлечь, когда это нужно.