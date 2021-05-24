Терапевт Попова объяснила опасность отказа от соли

По словам терапевта Ирины Поповой, практиковать отказ от соли можно лишь в одном случае – когда это рекомендует врач.Обычно когда речь заходит о здоровье, употребление соли рассматривается в свете рекомендаций о сокращении ее количества в рационе. С активным потреблением соли связывают развитие ряда заболеваний – прежде всего, сердечно-сосудистых. Узнавая об этом, многие люди принимают радикальное решение вычеркнуть самую востребованную специю из своего питания. Однако отказ от соли без согласования с врачом является ошибкой. Указывая на его опасность, терапевт Ирина Попова объяснила в интервью:«Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия, что вызывает головные боли, слабость в мышцах, тошноту, ухудшение аппетита и пищеварения в целом, вплоть до снижения давления и судорог. В перспективе это может привести к инсульту или инфаркту».Попова добавила, что особенно опасно не получать соль людям, которые подвергаются нагрузкам, сильно потеют, бывают склонны к частому мочеиспусканию.Специалист напомнила, что примерно 5 граммов соли в день – это количество, безвредное для здорового организма, а бессолевой режим питания «должен назначать только врач».