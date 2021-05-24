Состояние волос и кожи может указывать на проблемы с щитовидной железой
Симптомы из первой группы проявляются локально.
В таком случае щитовидка становится больше и сопровождается зобом, который может сдавливать другие органы. К этому приводят диффузные увеличения железы из-за нехватки йода, пояснила эндокринолог.
Иногда пациенты сталкиваются с першением в горле. При зобе начинаются трудности при глотании твердой пищи и появляется чувство сдавленности в горизонтальном положении.
Если заболевания вызваны нехваткой или переизбытком гормона ТТГ, то пациент чувствует слабость, повышенную усталость и апатию. Такое состояние сопровождается выпадением волос, сухостью кожи, выпячиванием глаз и тремором рук.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://neboley.com.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий