Состояние волос и кожи может указывать на проблемы с щитовидной железой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Существует две группы признаков заболевания щитовидной железы. Их появление сигнализирует о необходимости обратиться к врачу.Симптомы из первой группы проявляются локально.В таком случае щитовидка становится больше и сопровождается зобом, который может сдавливать другие органы. К этому приводят диффузные увеличения железы из-за нехватки йода, пояснила эндокринолог.Иногда пациенты сталкиваются с першением в горле. При зобе начинаются трудности при глотании твердой пищи и появляется чувство сдавленности в горизонтальном положении.Если заболевания вызваны нехваткой или переизбытком гормона ТТГ, то пациент чувствует слабость, повышенную усталость и апатию. Такое состояние сопровождается выпадением волос, сухостью кожи, выпячиванием глаз и тремором рук.