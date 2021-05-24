Бег для похудения: 5 ответов на вопросы, которые нужно знать

Бег считается одной из лучших жиросжигательных и кардио тренировок. Поэтому огромное количество людей по всей планете выходят на улицу рано утром или после работы, приходят в зал и встают на беговую дорожку, даже дома стараются добавить больше подобной активности. Когда человек задумывается о похудении, он неизбежно приходит к выводу, что нужно начать заниматься бегом. Правильно ли это? Помогает ли бег избавиться от лишних килограммов? Рассказывает MedikForum.ru в материале, где мы собрали подробные ответы на вопросы о беге для похудения.Помогает ли бег похудеть?Нет однозначного ответа на данный вопрос. Эксперты всего мира спорят о пользе бега для избавления от жира и стоит ли сразу бросаться на амбразуру, если на животе появились складки. Дело в том, что организмы людей индивидуальны, поэтому для кого-то бег сработает, кому-то не поможет. Некоторые бегают трижды в неделю, но никак не могут избавиться от лишних сантиметров на талии, у кого-то эффект наступает уже через месяц. Поможет ли бег для похудения? Попробуйте и узнаете, так говорят специалисты.Есть несколько факторов, от которых зависит ваш результат. Телосложение, наследственность, пол, вес, возраст, режим питания. Несомненно, бег принесет пользу, как минимум тем, что поможет повысить выносливость, избавиться от стресса. Но следует быть осторожными, так как бег в то же время может привести к повышению уровня кортизола, а это приводит к обратному эффекту - накоплению жираСколько надо бегать для похудения?Это зависит от вашего состояния - веса, уровня физической подготовки, рациона. Без питания не получится добиться идеального результата. Если же хочется постараться, то минимум 45 минут ежедневно - вот главный рецепт похудения с бегом. Но даже это практически нереально. Лучше бегать 30 минут трижды в неделю и стараться правильно питаться, чем убиваться на беговой дорожке каждый день.Только и только бег поможет похудеть?Как мы уже упомянули ранее, при помощи одного только бега действительно можно похудеть. Но дело в том, что вам только бегом в жизни и придется заниматься. Для непрофессионального спортсмена это крайне тяжело - ежедневно подниматься и бегать по минимум 45 минут. Тем более во время бега уходит не только жир, но и мышцы. Это неправильно с точки зрения собственного здоровья. Лучшим решением для избавления от лишнего веса станут силовые тренировки в сочетании с пробежками 1-2 раза в неделю, а также правильным питанием.Как надо бегать для похудения?Лучше всего на эту цель работают высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они сочетают в себе спринт, бег по холмам и тд. Это гораздо эффективнее,чем заниматься в средней степени интенсивности, то есть бег трусцой не так результативен.Можно ли есть перед бегом?Самый простой ответ на вопрос в сегодняшнем материале. Кушать до тренировки нужно минимум за час-полтора. Идеально - три-четыре часа до бега. Это позволит организму переварить пищу, отправить часть энергии в кровоток, чтобы строить мышцы. Плотный обед или ужин отразится в виде тяжести в желудке, возможно тошнота и другие неприятные последствия. Если перекусить за полчаса до тренировки - тоже отлично. Лучше всего сработают быстрые углеводы, так как это поможет поднять уровень сахара в крови, не даст голодать во время бега и позволит выдержать тот темп, который вы себе зададите.Удачных вам пробежек в достижении своих целей!