Бананы необходимо есть целиком, утверждает специалист

Сьюзи Баррелл, австралийский нутрициолог, озвучила неожиданный совет. Эксперт заявляет, что бананы следует есть вместе с кожурой для увеличения пользы. В частности, кожура поможет повысить объем клетчатки в рационе и уровень витаминов В6 и С.Баррелл рекомендует отдельно термически обработать кожуру, а затем добавить ее к мякоти банана. Это может быть, к примеру, смузи. При этом необходимо внимательно выбирать бананы. Так, желтые бананы богаты антиоксидантами (уменьшают воспаление и снижают риск целого набора болезней), зеленые - триптофаном (аминокислота, улучшающая сон) и крахмалом (полезен для кишечника).Однако бананы показаны не всем. В частности, при болезнях почек необходимо ограничивать потребление бананов, так как они активно выводят жидкость из организма. При этом на фоне выведения жидкости повышается свертываемость крови. Следовательно, если у человека изначально густая кровь, активное потребление бананов может привести к образованию тромбов. При тромбофлебитом бананы вообще находятся под запретом.Процесс газообразования усиливается при потреблении бананов, да и сами бананы долго перевариваются. Поэтому проблемы с желудочно-кишечным трактом (метеоризм, синдром раздраженного кишечника) являются однозначным показанием к отказу от бананов.Также при отклонениях в работе желчного пузыря и печени бананы могут вызвать проблемы - они уменьшают отток желчи. Что касается болезней сердца, то бананы, хоть и признаны неплохим профилактическим средством за счет содержания калия (расслабляет сосуды), замедляют процесс восстановления после инфаркта и инсульта. Небезопасны бананы и для диабетиков, поскольку провоцируют резкий скачок сахара в крови.