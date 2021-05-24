Ученые нашли новое эффективное средство против астмы

Известно, что пациенты с диабетом 2-го типа, которые также страдают астмой, получают пользу от агонистов рецепторов GLP-1. Данные препараты уже зарегистрированы как средства против ожирения и лекарства, помогающие поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина. Но все чаще в последнее время об агонисте рецепторов GLP-1 стали говорить, как о средстве, уменьшающем проявление симптомов астмы и воспаления в легких и дыхательных путях.Медицинский центр Университета Вандербильта, Центр женского здоровья им. Бригама, Гарвардская медицинская школа и Университетская клиника Цюриха проанализировали данные пациентов с астмой и диабетом 2-го типа, которые начали принимать агонисты GLP-1R. В итоге среди этой группы ученые выявили более низкие показатели обострений астмы и уменьшение симптомов астмы по сравнению с теми, кто лечился другими препаратами.Ранее также было показано, что агонисты GLP-1R уменьшают аллергическое и вирусное воспаление дыхательных путей. А доклинические модели астмы доказывают: этот класс лекарств уменьшает воспаление в легких, одновременно снижая остроту реакций на аллергены и вирусы. В ближайшее время ученые планируют провести исследование препаратов на астматиках без диабета.