Ученые нашли новое эффективное средство против астмы
Медицинский центр Университета Вандербильта, Центр женского здоровья им. Бригама, Гарвардская медицинская школа и Университетская клиника Цюриха проанализировали данные пациентов с астмой и диабетом 2-го типа, которые начали принимать агонисты GLP-1R. В итоге среди этой группы ученые выявили более низкие показатели обострений астмы и уменьшение симптомов астмы по сравнению с теми, кто лечился другими препаратами.
Ранее также было показано, что агонисты GLP-1R уменьшают аллергическое и вирусное воспаление дыхательных путей. А доклинические модели астмы доказывают: этот класс лекарств уменьшает воспаление в легких, одновременно снижая остроту реакций на аллергены и вирусы. В ближайшее время ученые планируют провести исследование препаратов на астматиках без диабета.
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