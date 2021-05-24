Работаем на похудение: как эффективно сжигать жир с помощью тренировок?

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Когда мы говорим про похудение, в первую очередь стоит говорить про сжигание калорий. Именно это позволит работать на жиросжигание. Именно этим можно добиться красивой талии, стройных ног и даже крепкого здоровья. Как способствовать сжиганию жира с помощью тренировок, расскажем в нашем материале.Высокоинтенсивные интервальные тренировкиКардио тренировки не так эффективны в сжигании жира, как высокоинтенсивные интервальные. Что это значит? Их отличие заключается в том, что упражнения повторяются от 30 секунд до нескольких минут, а между ними имеется отдых 1-5 минуты. Благодаря этому можно добиться следующих результатов:Сжигать больше калорий;Повысить аэробную выносливость;Добавит разнообразие в привычный тренировочный процесс.Силовая + кардио тренировкаТоже эффективный, хоть и чуть менее, чем вышеописанный метод, способ сжигать жир. Поднимая тяжести в сочетании с кардионагрузкой позволит добиться отличного результата. Женщинам не нужно бояться силовых. Обычно возникает страх, что это приведет к гигантским мышцам, как мужчин. Но физиология представительниц прекрасного пола иная, поэтому без соответствующих препаратов, как ни крути, ничего не получится. А вот работать на похудение - весьма.Усилить расход калорий, а соответственно, и жира, может сочетание с кардио. Вы можете сначала встать на беговую дорожку, а затем отправиться к другим тренажерам, или наоборот. Разницы во времени кардио нет. Главное, заниматься на дорожке не меньше получаса.Круговые тренировкиЕсли в процессе занятий у вас задействуется как можно больше мышц, это лучше для жиросжигания. Группы мышц быстро переключаются, что позволяет не терять времени на отдых между подходами. Вдобавок это позволит улучшить кровообращение, усилить эффект.Сочетание тренировокНе нужно ограничивать свое тело в различных возможностях. Не утыкайтесь только в один тип тренировки. Одни думают, что бег эффективен в похудении и только им и занимаются. Другие останавливают свой выбор только на силовых. Но если вы будете открыты к экспериментам, это не навредит вашей фигуре, а сделает только лучшеНовый вид спортаВдобавок к привычным тренировочным процессам можно освоить новый вид спорта. Плавание, велоспорт, танцы, бокс - выбирайте то, к чему лежит душа. Это поможет стать бодрее, свежее, даст телу дополнительную новую нагрузку, что в дальнейшем приведет к лучшему сжиганию жира. А значит, вас - к вашей мечте.