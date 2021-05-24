Специалисты рассказали, как именно кожа защищает от окружающей среды
Данные ферменты влияют на хромосомный профиль конкретных клеток кожи, которые обеспечивают иммунную толерантность кожи. Они приказывают клеткам тела игнорировать определенные бактерии. Однако в определенной ситуации механизм может нарушаться, и тогда развиваются чрезмерно активные кожные реакции.
Внутри клеток кожи белки, называемые толл-подобными рецепторами (TLR), позволяют этим клеткам мониторить окружающую среду и ощущать потенциальные опасности. В большинстве органов TLR действуют как система предупреждения, которая вызывает воспалительную реакцию в ответ на угрозу. Но в клетках кожи два фермента HDAC (HDAC8 и HDAC9) подавляют воспалительную реакцию, адаптируя организм к окружающей среде.
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