Специалисты рассказали, как именно кожа защищает от окружающей среды

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Человеческое тело постоянно подвергается воздействию патогенов, но большинство из них практически не вызывает реакции со стороны кожи, которая отвечает за мониторинг и защиту от внешних опасностей. Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета описывают два фермента, ответственных за защиту нашей кожи и тела в целом от патогенов. Это деацетилазы гистонов (HDAC), которые подавляют воспалительную реакцию в коже.Данные ферменты влияют на хромосомный профиль конкретных клеток кожи, которые обеспечивают иммунную толерантность кожи. Они приказывают клеткам тела игнорировать определенные бактерии. Однако в определенной ситуации механизм может нарушаться, и тогда развиваются чрезмерно активные кожные реакции.Внутри клеток кожи белки, называемые толл-подобными рецепторами (TLR), позволяют этим клеткам мониторить окружающую среду и ощущать потенциальные опасности. В большинстве органов TLR действуют как система предупреждения, которая вызывает воспалительную реакцию в ответ на угрозу. Но в клетках кожи два фермента HDAC (HDAC8 и HDAC9) подавляют воспалительную реакцию, адаптируя организм к окружающей среде.