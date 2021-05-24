СДВГ: симптомы, которые помогут обнаружить заболевание
Таких личностей наиболее часто отличает одно - один страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это психическое заболевание, которое чаще всего передается по наследству. Уже в маленьком возрасте его можно заметить у ребенка. Рассказываем, как распознать заболевание.
Люди из группы риска
Люди с наследственностью;
Беременные с алкогольной и наркотической зависимостью;
Беременные женщины с хронической усталостью и стрессом;
Женщины, родившие преждевременно;
Люди с черепно-мозговыми травмами;
Низкий вес у новорожденного;
Ранняя депривация (отлучение матери от ребенка в слишком маленьким возрасте).
Симптомы СДВГ
Проверить человека на склонность к СДВГ может врач-психиатр. Он рассматривает пациента сразу по нескольким параметрам. Перечисляем основные симптомы, с которыми сталкиваются люди с данным недугом.
Невнимательность
Даже во взрослом возрасте пациент с СДВГ не может ничего довести до конца, забывчив, не может справляться с управлением в менеджмент. Концентрироваться на работе или домашнем задании для него очень сложно. Если речь о ребенке, то малыш может не заканчивать дела, не может усидеть на месте дольше 10 минут, часто переключает внимание на окружающие вещи.
Гиперактивность
Внутри людей с СДВГ много беспокойства. Про таких говорят, что они все сносят на своем пути, как ураганы.
Импульсивность
Неповоротливы, суетливы, не умеют слушать других, постоянно перебивают, склонны к постоянному нарушению установленных правил - это про них.
Как поставить диагноз СДВГ
Симптоматика при СДВГ - это не единичные случаи. Признаки заболевания должны проявляться минимум на протяжении шести месяцев. Они могут проявиться в любом месте - офисе, дома, школе, вузе. Заметить странное поведение можно уже в детстве, поэтому важно обращать внимание на поведение ребенка. Причем не только родителям, но и учителям.
Когда речь идет о взрослом пациенте и болезнь пропустили в детстве, то стоит понаблюдать за собой, оценкой вас окружающими людьми.
Как лечить СДВГ?
В первую и главную очередь нужно корректировать поведение. Работа ведется психотерапевтом и непосредственно родителями, учителями. Если речь идет о взрослом пациенте, то это все уходит под его ответственность.
Например, взрослые могут использовать специальные мобильные приложения, чтобы научиться планировать время. Напоминания помогают не забывать и сосредотачиваться на главном.
Иногда для лечения СДВГ требуются медикаменты - врач может назначить психостимуляторы. Благодаря этим препаратам у людей может улучшиться внимание и концентрация, СДВГ с его симптомами станет не таким выраженным. Но выписывать подобные препараты компетентен только специалист.
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