Нарколог Казанцев рассказал, когда «ни в коем случае нельзя» употреблять алкоголь
Врач нарколог психиатр Алексей Казанцев дал интервью, рассказав в нем в том числе о том, когда «ни в коем случае нельзя» употреблять алкоголь. Казанцев пояснил, что спиртное под запретом, если имеется какое-либо хронических заболеваний:
желудка,
пищевода,
печени,
поджелудочной железы,
сахарного диабета,
перенесенного инсульта или травмы головного мозга,
сердца.
Нарколог добавил,
«когда нет нарушений ритма, миокардитов, кардиомиопатий».
Врач подчеркнул, что в случаях перечисленных патологий алкоголь нельзя употреблять даже в малых дозах.
Помимо того, Казанцев посоветовал не употреблять спиртное, если в семье наблюдается склонность к алкогольной зависимости. Он уточнил, что если пьянством страдал кто-то из родителей или дедушек-бабушек,
«есть риск даже с небольших доз алкоголя перейти на запойную форму пьянства, постоянную форму пьянства».
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