Нарколог Казанцев рассказал, когда «ни в коем случае нельзя» употреблять алкоголь

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Нарколог считает, что при имеющейся наследственной предрасположенности к алкоголизму употреблять спиртные напитки «ни в коем случае нельзя».Врач нарколог психиатр Алексей Казанцев дал интервью, рассказав в нем в том числе о том, когда «ни в коем случае нельзя» употреблять алкоголь. Казанцев пояснил, что спиртное под запретом, если имеется какое-либо хронических заболеваний:желудка,пищевода,печени,поджелудочной железы,сахарного диабета,перенесенного инсульта или травмы головного мозга,сердца.Нарколог добавил,«когда нет нарушений ритма, миокардитов, кардиомиопатий».Врач подчеркнул, что в случаях перечисленных патологий алкоголь нельзя употреблять даже в малых дозах.Помимо того, Казанцев посоветовал не употреблять спиртное, если в семье наблюдается склонность к алкогольной зависимости. Он уточнил, что если пьянством страдал кто-то из родителей или дедушек-бабушек,«есть риск даже с небольших доз алкоголя перейти на запойную форму пьянства, постоянную форму пьянства».