Почему сильно хочется сладкого или соленого: объясняет врач

Сильное желание съесть что-то сладкое или соленое может быть, на первый взгляд, совершенно беспричинным.О том, почему организму человека может сильно захотеться ощутить вкус сладкой или соленой пищи, объяснила в интервью врач гастроэнтеролог Ирина Бережная. По словам кандидата медицинских наук,«обычно людей чаще резко тянет на сладкое, чем на соленое».Врач заметила, что за потребностью организма в сладком, как правило, таится потребность в энергетической подпитке, которую проще всего получить за счет углеводов (сладкие продукты – их самый насыщенный источник). Зачастую подобная потребность ощущается после деятельности, требующей физического или умственного напряжения, либо в обстоятельствах, когда человек длительное время не ест. Тяга к шоколаду может говорить о снижении уровня серотонина и попытках организма восполнить его таким образом.Говоря о тяге к сладкому, Бережная объяснила, что«искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово».Между тем, если сильно хочется соленого, это может быть сигналом о нехватке хлора.В случае, когда возникает тяга к соленому, говорит Бережная, нужно следить за тем, насколько она постоянна. Если человек ест достаточно соли, однако все время ощущает еду несоленой, – «стоит искать серьезные заболевания». В частности, могут возникать проблемы с надпочечниками, добавила врач.