Названа веская причина отказаться от шашлыков

Не стоит злоупотреблять мясным деликатесом.Онколог Николай Анкусько подчеркнул, что жирное мясо, приготовленное на открытом огне, таит в себе опасность для здоровья человека. Какое мясо следует выбрать для того, чтобы сделать шашлык менее опасным – читайте дальше.Врач объяснил, что на постоянной основе шашлык опасен для организма, ведь большое количество опасного формальдегида может привести к развитию новообразования в пищеводе.Такое мясо должно употребляться как «деликатес», не на постоянной основе. Коптильные вещества могут провоцировать онкологию, это канцерогены. Ведь не только дым – это канцероген, но и термически обработанные жиры, которые задерживают в себе те самые канцерогены,– отметил Николай Анкусько.По его словам, готовить шашлык на открытом огне лучше из птицы или рыбы.«Если это будет судак, например, или это будет курица – это менее опасно», – добавил онколог.Рекомендации ВОЗ относительно красного мясаРанее ВОЗ сообщила о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты.Так, во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, ведь с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.