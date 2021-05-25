Семь мифов об углеводах во время похудения

Не стоит отказываться от этой группы продуктов.Боязнь углеводов часто мешает худеющим полноценно и правильно питаться. Эта тема до сих пор окутана мифами и предрассудками, которые стоит развенчать раз и навсегда.Диетолог Татьяна Дик назвала самые главные утверждения об углеводах, которые развенчают «страшилки», связанные с ними.?1. Углеводы — это основа рациона, и составлять они должны большую часть калорийности в целом, а именно 45-60 %.2. Есть углеводы можно и нужно вечером. Не нужно их есть до 12,13,15,16. Они нужны всегда! Наш организм нуждается в них всегда! Важно соблюдать их норму необходимую вам, и в идеале распределять их равномерно на каждый прием пищи.3. От углеводов не поправляются. Поправляются от их избытка и избытка калорий в целом.4. Углеводы можно и нужно есть вместе с белками, жирами. Раздельно питаться не нужно. Да и не получится особо, так как в каждом продукте, хотя бы в минимальном количестве, но содержатся и белки, и жиры.5. Сложные углеводы — это не только гречка. Это все крупы, а так же картофель, макароны, хлебцы, хлеб с отрубями, ржаной и т.д.6. Фрукты есть можно, даже нужно. Опять же — важна мера. Рекомендовано употреблять не более 400-600 г в сутки.7. Диабетикам и людям с инсулинорезистентностью не нужно исключать углеводы. Их нужно употреблять столько, сколько нужно с расчетом на ваш вес, с дефицитом для похудения. Но стоит обратить внимание на их качество, а это значит есть сложные углеводы и минимизировать, а лучше вообще убрать быстрые. Ведь, прежде всего, лечение и профилактика ИР — это снижение веса, а не исключение углеводов.