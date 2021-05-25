Чиновники не хотят давать врачам особый статус для защиты от нападений

Минздрав отказался поддержать инициативу депутатов "Справедливой России" о введении уголовной ответственности за нападения на медиков. Министерство здравоохранения, в свою очередь, уверено: все необходимые нормы для защиты медработников в законодательстве уже есть. Идея была в том, чтобы ужесточить административную и уголовную ответственность "за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей". При этом законопроект приравнивает сотрудников государственных медицинских организаций к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН.Авторы проекта призывают дополнить ст. 318 УК РФ отдельным составом преступления, предусматривающим наказание за причинение вреда здоровью медицинским работникам в виде срока до 5 лет лишения свободы. Также они хотят прописать в законе "Об основах охраны здоровья граждан" положение о бесплатной правовой поддержке, "в том числе круглосуточное предоставление специализированного юриста, адвоката по линии Минздрава РФ и региональных министерств здравоохранения". Это депутаты объясняют "нарастающей проблемой правовой незащищенности медицинских работников в связи с обвинениями в допущении профессиональных ошибок и совершении правонарушений".Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал напоминает, что еще в 2017 году предпринималась попытка изменить законодательство с целью защиты медиков. Итогом стало внесение в уголовное и административное законодательство статьи "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". Семен Гальперин, президент "Лиги защиты врачей", добавляет: "Пациент не может попасть к врачу, к нему не вовремя приезжает скорая, и он выливает злость на тех, с кем сталкивается. Нужно не ужесточать законодательство, а формировать уважение к профессии: У врача в России социальный статус один из самых низких в мире, как и экономическое положение"