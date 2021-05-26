Названы правила лечения укусов клещей

Укос может стать причиной болезни Лайма.Клещей боятся практически все. Однако не все в курсе чем конкретно они опасны. Чаще можно услышать о клещевом энцефалите, его опасности и нередких летальных исходах. Тем не менее за 2020 год случаев клещевого энцефалита в Украине было зафиксировано всего 2 зато целых 2745 случаев болезни Лайма или, как ее называют, боррелиоза.Возбудители болезни Лайма spirochete Borrelia инфекция, передающаяся клещами. Первым признаком заболевания является мигрирующая эритема – специфическая сыпь. В дальнейшем болезнь осложняется проблемами со стороны сердца, ревматическими и невралгическими отклонениями. Спирохеты Borrelia довольно крупные бактерии, что позволяет диагностам рассмотреть их в обычный оптический микроскоп.ЭпидемиологияОбнаружили болезнь в США в 1976 году, когда в городе Лайм, штат Коннектикут заболело сразу несколько человек. Вскоре стало очевидно, что заболевание распространено также и в других штатах, Европе, Азии, Китае, Японии. Заболевают в основном люди, живущие на территориях покрытых лесами, обычно пациенты – дети и молодые активные взрослые. Пик заболеваемости приходится на лето и раннюю осень. Возбудители боррелиоза переносятся четырьмя видами иксодового клеща, живущими на разных территориях, главным из которых является черноногий клещ. Клещи паразитируют на хомяках, овцах, оленях, собаках и других млекопитающих, перенося помимо болезни Лайма массу других инфекций.Спирохета Borrelia проникает в организм в месте укуса клеща. Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, чаще всего замечают спустя 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах. Ежегодно около 20 000 людей обращаются с укусами клещей в учреждения здравоохранения. Какое-то время, иногда до 32-х дней микробы находятся в районе укуса в толще кожи и через лимфу распространяются в кровь, органы и другие участки кожи. Еще до того, как организм сформировал иммунный ответ на коже развивается мигрирующая эритема.Симптомы и проявленияРанняя стадия боррелиоза характеризуется появлением мигрирующей эритемы. Первым появляется пятно в районе укуса иксодового клеща. Пятно становится светлым в середине и постепенно увеличивается в размерах. У некоторых пациентов пятно остаётся одинакового розового цвета как в центре, так и по краям. Иногда в центре пятна появляется язвочка, в некоторых случаях эритема бывает окружена бледным кольцом. Это основной тревожный признак, так как некоторые пациенты могут не знать, что были укушены клещом. Появляется он на 3-32 день после укуса и иногда этот симптом человек не может связать с укусом, даже если заметил его, ведь эритема появляется через большой промежуток времени после укуса. Если заболевание не лечить эритема исчезнет через три-четыре недели, но это не значит, что болезнь ушла. Она лишь перешла в следующую стадию.Когда бактерии распространяются по организму у 50% из тех заболевших, кто не получал лечения развиваются множественные эритемы по всему телу.Следующим появляется синдром схожий с ОРВИ. Повышенная температура, утомляемость, ломота в теле, озноб, головная боль. Они могут продолжаться неделями. Иногда появляются воспаление горла, тошнота, рвота, боль в пояснице, увеличение лимфоузлов. Если эритемы на теле нет, то диагноз при таких неспецифических симптомах поставить очень сложно. А эритемы могут исчезать и появляться вновь.У 8% больных на этом этапе проявляются осложнения на сердце, у 15% страдает нервная система, что проявляется в виде радикулитов, невритов, энцефалитов.Поздняя стадия невылеченной болезни Лайма может проявиться через месяцы и даже годы. Начинает развиваться тяжелый артрит. Суставы опухают, появляется боль в крупных суставах, особенно в коленях, они становятся горячими, часто краснеют. Приступы артрита может сопровождать повышение температуры, вялость, недомогание. Нарушение памяти, сна, когнитивные проблемы тоже нередки.ДиагностикаДиагноз обычно ставят по наличию мигрирующей эритемы. Она, как правило, развивается раньше, чем возбудителя могут выявить лабораторными методами. Титры антител к возбудителю боррелиоза обычно определяют через две недели. ПЦР спинномозговой или синовиальной жидкости тоже один из способов подтвердить диагноз. Во внимание при диагностике также берется эпидемиологическая ситуация, сезон, наличие укусов клеща, местность, в которой проживает или бывал пациент.ЛечениеВозбудителя болезни Лайма можно уничтожить антибиотиками. Однако в поздней стадии болезни, когда уже проявился артрит можно избавить организм от бактерии и уменьшить воспалительные процессы в суставах, но полностью избавиться от артрита с помощью антибиотиков не получится. Что бы снять симптомы назначают нестероидные противовоспалительные препараты, а если сильно пострадало сердце может понадобиться и кардиостимулятор.ПрофилактикаВ эндемичных областях, лесистых местностях предотвращение укусов клещей является основной профилактикой. Для того чтобы бактерия боррелиоза передалась человеку надо что бы клещ присосался и пробыл в контакте с человеком многие часы. Поэтому необходимо тщательно осматривать себя на предмет наличия клещей после возвращения из леса и снимать их аккуратно, следуя всем правилам. После чего наблюдать за местом укуса минимум месяц. Не забывайте про голову и волосистые части тела, внимательно осматривайте детей.Помните также, что укусы клещей можно и нужно предотвращать.Для этого:Старайтесь придерживаться дорожек и тропинок, гуляя по лесу;Носите длинные штаны вместо шортов и заправляйте их в обувь или носки;Надевайте одежду с длинными рукавами;Используйте репелленты.Наполненного жидкостью клеща следует удалять осторожно, стремясь не раздавить его пальцами, т.к. повреждение клеща может привести к передаче заболевания. Тело клеща не следует сдавливать или сжимать. Для удаления клеща его лучше постепенно вытягивать за головку маленькими щипцами. Точку прикрепления клеща следует обработать спиртом.