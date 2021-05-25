Новый метод за 10 минут определяет риск болезни Альцгеймера
Исследовательская группа под руководством профессора Оскара Ханссона показала, что комбинация относительно легко доступных тестов может использоваться для ранней и надежной диагностики болезни Альцгеймера. В ходе шведского исследования BioFINDER было проверено 340 пациентов с легкими нарушениями памяти. Результаты были подтверждены в исследовании 543 человек в Северной Америке.
Комбинация простого анализа крови (измерение варианта тау-белка и гена риска для болезни Альцгеймера) и трех коротких когнитивных тестов, выполнение которых занимает всего 10 минут, предсказывает с более чем 90% точностью развитие деменции у пациентов в течение четырех лет.
По словам Оскара Ханссона, этот простой прогностический алгоритм был значительно более точным, чем клинические прогнозы экспертов, обследовавших пациентов без доступа к дорогостоящему анализу спинномозговой жидкости или ПЭТ-сканированию.
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