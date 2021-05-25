Четыре способа быстро восстановить легкие после воспаления

Популярный метод нельзя использовать.Торакальный хирург высшей категории, пульмонолог Евгений Симонец ответил на вопросы, как восстановить нормальное дыхание после коронавируса, и развеял миф о надувании шариков.Оказывается, шарики надувать нельзя. А если быть точнее, то это подходит только тем пациентам, которые перенесли операцию на легких, и то, только тогда, когда на КТ или рентгенограмме видно, что легочные ткани полноценно не вентилируются.А вот выдыхать практика выдыхания воздуха через трубочку — полезно. Легкие увеличат объем дыхания, улучшится их вентиляция.Также, Евгений дал несколько советов, как быстрее восстановить легкие:Делать дыхательную гимнастику.Пройти курс санаторно-курортного лечения.Плавать.Дышать морским воздухом.