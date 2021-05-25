На какие болезни указывает пониженный уровень лейкоцитов
Аутоиммунные заболевания
В данном случае иммунная система может атаковать клетки крови или костного мозга. В числе недугов: системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.
Вирусные инфекции
Некоторые вирусы временно нарушают работу костного мозга, из-за чего он производит меньше лейкоцитов, чем обычно.
Заболевания костного мозга
Апластическая анемия, миелодиспластические синдромы или некоторые виды рака. Все эти болезни нарушают работу клеток костного мозга, из-за чего те не могут производить столько лейкоцитов, сколько необходимо.
Болезни иммунной системы
В числе самых распространенных — СПИД и ВИЧ.
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