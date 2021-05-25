На какие болезни указывает пониженный уровень лейкоцитов

Лейкоциты — белые клетки крови, помогающие организму бороться с рядом различных инфекций. Если уровень лейкоцитов в крови понижен, это свидетельствует об ослабленном иммунитете.Аутоиммунные заболеванияВ данном случае иммунная система может атаковать клетки крови или костного мозга. В числе недугов: системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие.Вирусные инфекцииНекоторые вирусы временно нарушают работу костного мозга, из-за чего он производит меньше лейкоцитов, чем обычно.Заболевания костного мозгаАпластическая анемия, миелодиспластические синдромы или некоторые виды рака. Все эти болезни нарушают работу клеток костного мозга, из-за чего те не могут производить столько лейкоцитов, сколько необходимо.Болезни иммунной системыВ числе самых распространенных — СПИД и ВИЧ.