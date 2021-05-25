Ученые назвали новую причину преждевременного старения

Новое исследование показывает, что определенные противораковые методы лечения могут ускорить старение клеток. При этом изменения в ДНК пациентов могут способствовать усилению воспаления и утомляемости. Такие результаты были представлены в журнале CANCER.Активность генов часто регулируется в течение жизни посредством эпигенетических изменений или физических модификаций ДНК, которые не связаны с изменением лежащей в основе последовательности. Некоторые люди могут испытывать эпигенетическое ускорение возраста (EAA), которое повышает риск возрастных хронических проблем. Ученые изучили изменения EAA во время и после лечения рака в поисках потенциальной связи между этими событиями и утомляемостью у пациентов с раком головы и шеи (HNC).В исследовании приняли участие 133 пациента с HNC. Половина из них в какой-то момент времени столкнулась с сильной усталостью. EAA была наиболее заметной сразу после лучевой терапии, когда средний эпигенетический возраст увеличился на 4,9 года.Повышенный уровень ЕАА был связан с повышенной утомляемостью, а у пациентов с тяжелой усталостью уровень ЕАА был на 3,1 года выше, чем у пациентов с низкой утомляемостью. Кроме того, у пациентов с высокими уровнями маркеров воспаления уровень ЕАА был примерно на 5 лет выше.«Наши результаты дополняют совокупность доказательств, свидетельствующих о том, что длительная токсичность и, возможно, повышенная смертность, вызванная противораковым лечением пациентов с HNC, могут быть связаны с повышенным уровнем EAA и его ассоциацией с воспалением», - рассказывает ведущий автор доктор Канхуа Сяо из Школы медсестер Университета Эмори в Атланте.