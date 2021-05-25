Названы распространенные причины неприятного привкуса во рту

Мало кому удавалось избежать этого неприятного чувства.Причиной этим ощущениям могут быть разные. Пища, приправленная специями, заболевания ротовой полости. Возможно это сигнал о развитии внутренних заболеваний.Дисгевзия — это состояние при котором происходит нарушение вкусовых ощущений. При этом человек может чувствовать разные вкусы. Например, медикаментов или металла. Иногда привкус не поддается точному описанию, а просто характеризуется как неприятный.В чем причина неприятных ощущений?Лечение фармакологическими препаратамиВ исследованиях последствий применения лекарственных препаратов сообщается, что они провоцируют появление неприятного привкуса. К таким лекарствам относят витамины, химиотерапевтические препараты для лечения онкологических заболеваний и некоторые пищевые добавки.Если прием препарата вызывает сильное вкусовое неприятие, то можно обсудить проблему с врачом и по возможности заменить препарат на другой.Заболевания полости ртаНекоторые болезни ротовой полости могут вызывать привкус металла. Это может быть гингивит или пародонтит.Стоматологи отмечают, что после 30 лет их пациенты страдают разными формами заболеваний десен.Неприятный запах и привкус во рту является симптомом, с которым необходимо обратиться к стоматологу.Если подобное состояние вызвано неудовлетворительной гигиеной полости рта, то врач порекомендует:чистку зубов два раза в день;проводить гигиену межзубного пространства;исключить из рациона сладкие продукты;проводить регулярные профилактические осмотры у специалиста.Оральный кандидоз (молочница)Заболевание вызывает металлический или сладкий привкус. Молочница характеризуется наличием белых пятен (налет) на языке. Причинами заболевания могут быть ослабление иммунной системы или использование зубных протезов.При таких симптомах необходимо соблюдения гигиены полости рта, тщательно обрабатывать зубные протезы. Кроме того, нужно проконсультироваться у стоматолога.Ксеростомия (сухость во рту)Появляется при нарушении слюноотделения. Это может быть спровоцировано заболеваниями, например, сахарным диабетом, возрастными изменениями у мужчин и женщин. А также применение лекарственных препаратов.Если присутствуют подобные жалобы, то нужно проконсультироваться у стоматолога. Он даст рекомендации для решения проблемы.Острые респираторные инфекцииМногие инфекционные заболевания носа, горла и уха вызывают странный и неприятный привкус во рту. После выздоровления эти неприятные симптомы проходят. Нужно соблюдать гигиену полости рта и следовать рекомендациям врача. Если после излечения симптом остался, то нужна консультация специалиста.БеременностьПри беременности дисгевзия частый симптом. Изменившийся гормональный фон влияет на восприятие вкуса. Случается, что у женщины появляется тяга к продуктам, которые она никогда не любила. Или же наоборот, появляются новые предпочтения в еде.Привкус металла или кислоты женщина может чувствовать вне зависимости от приема пищи.Чаще всего такие состояния встречаются в первом триместре беременности и полностью проходят после родов.Синдром жжения во ртуНеприятное состояние, при котором без видимых причин появляется чувство жжения в полости рта. Дополнительно может присутствовать привкус горечи или металла. Стоматологи сообщают, что этот синдром довольно частое явление и связывают с нарушением иннервации.При синдроме жжения во рту пациент нуждается в консультации нескольких специалистов, в том числе невролога. Лечение занимает длительный период и имеет комплексный подход.Металлический привкус может присутствовать при развитии серьезных заболеваний:сахарного диабета;заболеваний желудочно-кишечного тракта;неврологических заболеваний (слабоумие);онкологических заболеваний.При появлении тревожных или неприятных симптомов необходимо обратиться к врачу. В арсенале современного стоматолога есть средства и методы оказывать быструю помощь и избавлять от неприятных ощущений.Стоматолог может назначить:полоскание специальными средствами;болеутоляющие;препараты для лечения синдрома жжения во рту;анестетики;замену слюны.Кроме этого, необходимо:два раза в день чистить зубы и язык;чистить межзубное пространство с помощью нити;после еды в течение 10—15 минут жевать жевательную резинку (без сахара);выпивать достаточное количество чистой воды;оставить вредные привычки.Оставаться здоровым и вовремя пресекать развитие заболеваний помогут профилактические осмотры у профильных специалистов.